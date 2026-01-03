Agencias

Junqueras (ERC) critica la "agresión imperialista" de EE.UU. contra Venezuela

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado este sábado la "agresión imperialista" de EE.UU. contra Venezuela y ha defendido que el futuro del país lo deben decidir los venezolanos y no un gobierno externo.

En un apunte en X recogido por Europa Press, enlaza el comunicado de su partido: ERC califica de "vulneración flagrante" de la carta de Naciones Unidas, del derecho internacional y del sistema multilateral lo ocurrido este sábado, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Ningún país que se declare democrático puede bombardear o intervenir otros pueblos según su conveniencia y sus intereses", defienden en el comunicado.

También aseguran que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, representa "una grave amenaza para la paz y la seguridad regional e internacional" y han exigido respeto por el derecho internacional.

Además, hacen un llamamiento a la "desescalada" y al diálogo y piden la implicación de la UE que, a su parecer, tiene la oportunidad y responsabilidad de liderar la vía diplomática y defender un orden internacional basado en normas, en sus palabras.

