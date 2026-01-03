IU de Asturias condena el ataque de Trump a Venezuela, "una agresión militar ilegal, criminal e injustificable"

Izquierda Unida de Asturias ha subrayado que la reciente ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela evidencia un patrón de intervenciones motivadas por intereses geopolíticos y económicos, en detrimento del respeto a la soberanía de los pueblos. Según informó el medio, la formación política rechazó de manera enfática los bombardeos efectuados, argumentando que esta acción representa una vulneración directa de la legalidad internacional y de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. IU de Asturias calificó este episodio como una agresión militar “ilegal, criminal, injustificable y profundamente reprobable”.

El medio detalló que IU considera falaces las justificaciones ofrecidas por Estados Unidos, negando la existencia de relación entre estos ataques y una supuesta lucha contra el narcotráfico o la promoción de la democracia en el país sudamericano. De acuerdo con lo difundido por la organización política, la intervención se vincula con el propósito de controlar recursos naturales estratégicos y de imponer una lógica de dominación sobre un Estado soberano, poniendo en cuestión la legitimidad de los motivos estadounidenses.

En su comunicado, la formación expresó su solidaridad hacia la población venezolana, a la que describió como víctima de una agresión externa que, a su juicio, contribuye a profundizar el sufrimiento, la inestabilidad y la violencia en la nación caribeña. IU de Asturias sostuvo que acciones militares de este tipo solo sirven para agravar una situación ya compleja, lejos de aportar soluciones al conflicto político o humanitario existente en el país.

La organización hizo un llamado a la comunidad internacional para frenar la escalada bélica. Solicitó explícitamente al Gobierno de España, a la Unión Europea y a otros actores internacionales que adopten una postura clara y activa frente a la crisis generada por las acciones estadounidenses. IU manifestó la necesidad de que estas instituciones se alineen “con el derecho internacional construido tras el nazismo”, señalando que el momento actual requiere una definición entre la defensa de la legalidad internacional y el respaldo a expresiones de totalitarismo.

Para IU de Asturias, la gravedad de lo sucedido exige una respuesta urgente a nivel global. El medio reportó que la formación considera imprescindible la convocatoria inmediata de un Pleno de las Naciones Unidas para tratar lo que describen como uno de los ataques más graves al orden internacional en décadas. Destacaron que el silencio o la inacción ante este tipo de eventos podría poner en riesgo la estructura misma del sistema legal internacional diseñado tras la Segunda Guerra Mundial.

En su declaración, IU reafirmó el compromiso de la organización con la paz, la autodeterminación de los pueblos y el respeto al Derecho Internacional como pilares para la convivencia y la justicia global. El medio consignó que la formación considera importante que toda la izquierda exprese una respuesta unificada de rechazo a los bombardeos y enfatizó que el Gobierno de España debe posicionarse con claridad “del lado de la civilización”.

Finalmente, el comunicado incluyó una reflexión en la que IU cuestionó la coherencia de la política exterior de Estados Unidos. “Si Estados Unidos actuara en nombre de la democracia, suponemos que el próximo ataque sería a Arabia Saudí o a Corea del Norte”, expuso IU, recogió el medio, en alusión a la selectividad con que se aplican los principios democráticos en la política internacional.