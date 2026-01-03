Israel felicita a Trump por "quitar" al "dictador" Maduro de Venezuela

En su mensaje difundido en la red social X, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, destacó que la salida de Nicolás Maduro abre una oportunidad para que Sudamérica fortalezca el orden constitucional y que Israel pueda profundizar relaciones bilaterales con Venezuela. El medio Europa Press detalló que Saar felicitó especialmente a Estados Unidos y al expresidente Donald Trump por liderar la operación que forzó la salida de Maduro del poder. Según esta declaración, Saar subrayó el interés israelí en mantener vínculos amistosos con Venezuela y consideró que la región puede avanzar hacia una mayor estabilidad política.

De acuerdo con Europa Press, el Gobierno de Israel emitió un reconocimiento explícito a la administración estadounidense, centrando sus elogios en el papel de Trump como "líder del mundo libre" en el contexto de la acción contra Maduro. Saar afirmó que Israel celebra la remoción de quien catalogó como “dictador que lideraba una red de drogas y terrorismo” y confía en que la democracia pueda restablecerse en Venezuela después de la salida de Maduro.

En su intervención pública, el ministro Saar remarcó que éste es un momento histórico y expresó el respaldo de Israel al pueblo venezolano, al que definió como "amante de la libertad" y afectado por lo que calificó como "tiranía ilegal" de Maduro. El medio Europa Press publicó que el funcionario añadió su deseo de que Venezuela pueda ejercer plenamente sus derechos democráticos tras el fin del régimen anterior.

Según Europa Press, la postura del gobierno israelí también incluye una reflexión sobre la situación política en el continente sudamericano. Saar sostuvo en su declaración que América del Sur merece un futuro sin la influencia de redes relacionadas con el terrorismo y el narcotráfico. Con ello, Israel marcó su expectativa de que la región logre consolidar gobiernos democráticos y sociedades libres de esas problemáticas.

Además, la publicación en X por parte del ministro Saar incluyó un mensaje directo sobre el deseo de Israel de reforzar sus lazos con Venezuela. El medio Europa Press consignó que Israel aspira a mantener relaciones amistosas con el nuevo gobierno en Caracas, en un contexto regional que considera propicio para restablecer vínculos y promover la cooperación internacional.

La felicitación del gobierno israelí hacia Trump y EE.UU., reiterada varias veces por Saar en sus mensajes, representa un gesto de alineamiento político y de reconocimiento hacia quienes lideraron la intervención sobre el gobierno venezolano. Europa Press reportó que el ministro israelí no solo alabó la responsabilidad asumida por Estados Unidos sino que subrayó la relevancia de la acción para el equilibrio en la región.

Finalmente, el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, según Europa Press, sostuvo que el pueblo venezolano tiene derecho a recuperar y ejercer sus libertades políticas tras varios años bajo un régimen dirigido, según la perspectiva israelí, por estructuras vinculadas al crimen y al terrorismo. Saar insistió en que este cambio ofrece nuevas opciones para fortalecer la cooperación entre Jerusalén y Caracas en un escenario sudamericano que, en su opinión, puede verse transformado tras la salida de Maduro.