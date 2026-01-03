Agencias

Israel felicita a Trump por "quitar" al "dictador" Maduro de Venezuela

Jerusalén expresó respaldo a Estados Unidos tras la salida de Nicolás Maduro, señalando que la región tiene oportunidad de retomar el orden constitucional y fortalecer lazos bilaterales, según afirmó el canciller Gideon Saar en declaraciones difundidas en X

Guardar

En su mensaje difundido en la red social X, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, destacó que la salida de Nicolás Maduro abre una oportunidad para que Sudamérica fortalezca el orden constitucional y que Israel pueda profundizar relaciones bilaterales con Venezuela. El medio Europa Press detalló que Saar felicitó especialmente a Estados Unidos y al expresidente Donald Trump por liderar la operación que forzó la salida de Maduro del poder. Según esta declaración, Saar subrayó el interés israelí en mantener vínculos amistosos con Venezuela y consideró que la región puede avanzar hacia una mayor estabilidad política.

De acuerdo con Europa Press, el Gobierno de Israel emitió un reconocimiento explícito a la administración estadounidense, centrando sus elogios en el papel de Trump como "líder del mundo libre" en el contexto de la acción contra Maduro. Saar afirmó que Israel celebra la remoción de quien catalogó como “dictador que lideraba una red de drogas y terrorismo” y confía en que la democracia pueda restablecerse en Venezuela después de la salida de Maduro.

En su intervención pública, el ministro Saar remarcó que éste es un momento histórico y expresó el respaldo de Israel al pueblo venezolano, al que definió como "amante de la libertad" y afectado por lo que calificó como "tiranía ilegal" de Maduro. El medio Europa Press publicó que el funcionario añadió su deseo de que Venezuela pueda ejercer plenamente sus derechos democráticos tras el fin del régimen anterior.

Según Europa Press, la postura del gobierno israelí también incluye una reflexión sobre la situación política en el continente sudamericano. Saar sostuvo en su declaración que América del Sur merece un futuro sin la influencia de redes relacionadas con el terrorismo y el narcotráfico. Con ello, Israel marcó su expectativa de que la región logre consolidar gobiernos democráticos y sociedades libres de esas problemáticas.

Además, la publicación en X por parte del ministro Saar incluyó un mensaje directo sobre el deseo de Israel de reforzar sus lazos con Venezuela. El medio Europa Press consignó que Israel aspira a mantener relaciones amistosas con el nuevo gobierno en Caracas, en un contexto regional que considera propicio para restablecer vínculos y promover la cooperación internacional.

La felicitación del gobierno israelí hacia Trump y EE.UU., reiterada varias veces por Saar en sus mensajes, representa un gesto de alineamiento político y de reconocimiento hacia quienes lideraron la intervención sobre el gobierno venezolano. Europa Press reportó que el ministro israelí no solo alabó la responsabilidad asumida por Estados Unidos sino que subrayó la relevancia de la acción para el equilibrio en la región.

Finalmente, el comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, según Europa Press, sostuvo que el pueblo venezolano tiene derecho a recuperar y ejercer sus libertades políticas tras varios años bajo un régimen dirigido, según la perspectiva israelí, por estructuras vinculadas al crimen y al terrorismo. Saar insistió en que este cambio ofrece nuevas opciones para fortalecer la cooperación entre Jerusalén y Caracas en un escenario sudamericano que, en su opinión, puede verse transformado tras la salida de Maduro.

Temas Relacionados

IsraelDonald TrumpNicolás MaduroGideon SaarVenezuelaEstados UnidosPolítica internacionalDemocraciaNarcotráficoTerrorismoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

VÍDEO: Machado anuncia que ha llegado "la hora de la libertad" para Venezuela

María Corina Machado resalta la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses e insta a la Fuerza Armada a aceptar a Edmundo González como nuevo líder, anticipando una etapa de transición sin plazos definidos y con llamado a la movilización ciudadana

VÍDEO: Machado anuncia que ha

Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís y BNG piden que Albares comparezca en Congreso por el ataque a Venezuela

Diversas fuerzas parlamentarias solicitan que el ministro explique la postura del Ejecutivo ante las acciones de Estados Unidos en Caracas, mientras se demanda una respuesta clara sobre la supuesta violación de normas internacionales y el respeto a la autonomía venezolana

Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís

El ala-pívot Amar Alibegovic refuerza al Coviran Granada hasta final de temporada

Procedente del baloncesto italiano, el deportista italo-bosnio llega al conjunto andaluz tras desvincularse del Trapani Shark y aportar experiencia tras su paso por ligas como la turca, la adriática y la estadounidense

El ala-pívot Amar Alibegovic refuerza

Irene Montero reclama romper relaciones con Estados Unidos y salir de la OTAN tras el "bombardeo ilegal" a Venezuela

Irene Montero acusa a la Unión Europea de mantener una postura “moralmente inaceptable” y exige que el bloque y España condenen el ataque sobre Venezuela, rompan lazos diplomáticos con Washington y abandonen la alianza transatlántica

Irene Montero reclama romper relaciones

Uno de los helicópteros de EEUU que participó en la captura de Maduro fue alcanzado por fuego venezolano

El mando militar estadounidense informó que, durante una compleja incursión en Caracas para detener a Nicolás Maduro, un helicóptero resultó dañado por disparos antiaéreos, aunque la tripulación logró regresar ilesa tras asegurar al mandatario y su entorno

Uno de los helicópteros de