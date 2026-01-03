Iñaki Anasagasti afirma que el arresto de Maduro es "la mejor noticia para empezar el año"

La comunidad venezolana afincada en España, especialmente en la región vasca, experimenta un estado de alivio y satisfacción tras conocerse la detención de Nicolás Maduro. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, Iñaki Anasagasti, exportavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados y nacido en Venezuela, compartió que entre la diáspora residente en Euskadi, Cantabria y Navarra predomina una opinión favorable a la noticia. Según explicó, convencido de que “si se hace en este momento un referéndum, te dirán que están felices de la vida, de la detención de Maduro porque fue un gobierno que robó unas elecciones”.

Anasagasti vinculó esta percepción colectiva al contexto político venezolano, al calificar el sistema de su país natal como "una dictadura". El político vasco sostuvo que no se puede tratar igual a un régimen autoritario que a un gobierno democrático, remarcando la especificidad de Venezuela frente a otros escenarios internacionales. En sus palabras: "Sería intolerable si a un gobierno democrático una potencia internacional le invadiera, pero esto no es un gobierno democrático".

Anasagasti valoró que tanto los ataques estadounidenses en Venezuela como la detención del presidente Nicolás Maduro representan novedades significativas al iniciar el año. Consideró el arresto como "la mejor noticia para empezar el año", argumento que justificó con la posibilidad de abrir un proceso que facilite la solución de los problemas estructurales en Venezuela.

El político, que subrayó su origen venezolano, manifestó que atraviesa estos días "con mucha expectación" y esperanza en la apertura de una transición política pacífica. Enfatizó su deseo de que Venezuela logre una transición democrática sin el despliegue de violencia. Al referirse tanto al presente como al futuro inmediato de su país natal, recalcó: "La violencia no está justificada, pero tampoco la dictadura está justificada".

Iñaki Anasagasti calificó a Maduro como "un dictador cruel" y aseveró que el arresto abre la puerta para abordar los problemas que enfrenta la sociedad venezolana. Expresó su satisfacción personal ante los acontecimientos actuales y reiteró que es "la mejor noticia para empezar el año" dada la dimensión del exilio venezolano, que asciende a nueve millones de personas fuera del país.

La realidad de los migrantes venezolanos en España, especialmente en Euskadi y otras comunidades limítrofes, refleja las implicancias de la situación política en Venezuela para quienes debieron abandonar su país. Este grupo de migrantes reacciona con optimismo a la posibilidad de cambios en Venezuela tras la detención de su antiguo presidente.

Anasagasti concluyó que se siente aliviado y optimista ante la eventual apertura de una etapa democrática en Venezuela, frente a lo que considera el fin de un periodo de dictadura que marcó a millones de ciudadanos, muchos de los cuales buscan mejores oportunidades lejos de su patria.