Ilia Topuria desmiente que haya sido llamado a declarar por violencia de género

El luchador de UFC hispano-georgiano Ilia Topuria ha desmentido este sábado que haya sido llamado a declarar por un caso de violencia de género y ha afirmado que acudirá a los juzgados por un tema relacionado con su hija, a la que lleva "cuatro meses sin poder ver".

"Ayer, un medio de comunicación difundió una noticia con un titular falso en el que se afirmaba que había sido llamado a declarar por violencia de género. Ese titular tuvo que ser modificado posteriormente al no ser cierto, ya que nunca he sido llamado a declarar por ese motivo, algo que haré gustosamente cuando se me requiera", señaló en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, desveló el motivo de su citación judicial. "La realidad es que, por el funcionamiento del sistema judicial, debo acudir a ese juzgado, pero la citación está relacionada exclusivamente con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de mi hija, a la que llevo cuatro meses sin poder ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones", indicó.

El pasado 15 de diciembre, Topuria denunció estar sufriendo "presiones" y "amenazas" de difundir "acusaciones de malos tratos" que sólo desaparecerían "a cambio de dinero" y desveló que había puesto a disposición judicial "audios, mensajes, testimonios y vídeos" con el objetivo de demostrar el "intento de extorsión". Este viernes, El Mundo aseguró que el luchador había sido citado el próximo 7 de enero.

En el comunicado, el actual campeón del mundo de peso ligero de la UFC se mostró "profundamente agradecido" por el "trato respetuoso" que habitualmente le han dado los medios de comunicación, a pesar de que a veces es víctima de "titulares engañosos y sensacionalistas, diseñados únicamente para generar 'clics' sin atender a la verdad ni a las consecuencias".

"Asumo el peaje de la exposición pública, pero eso no justifica que se permita difundir información falsa sin contrastar, que no se ciñan a los hechos, ni se divulgue información que incumbe a un menor de edad a la que se debe proteger", apuntó.

Topuria desveló que todo ha empezado con una demanda de divorcio presentada por su parte y "precedida de semanas de negociación" tras la separación. "Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizada por la justicia", manifestó.

"Sigo confiando en Dios, en la justicia y en las personas. Sé que la verdad prevalecerá y que pronto podré recuperar una de las dos cosas más importantes de mi vida junto a mi hijo Hugo: mi hija Giorgina. A los medios de comunicación solo les pido el mismo respeto y rigor con el que siempre me han tratado la mayoría de ellos... y que se ciñan a los hechos, porque la verdad solo tiene un camino. Que Dios les bendiga", concluyó.