Guterres describe la operación de EEUU contra Maduro como "un precedente peligroso"

Volker Turk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizó un llamado dirigido a todas las partes involucradas para actuar con moderación y observar estrictamente la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos, subrayando que la protección de la población de Venezuela debe ser la prioridad absoluta en cualquier acción futura. Esta declaración se enmarca en el contexto de las consecuencias de la operación militar realizada por Estados Unidos en Caracas y otras zonas circundantes, que culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Según informó Europa Press, António Guterres, secretario general de la ONU, difundió su preocupación por la escalada ocurrida en Venezuela tras la intervención armada.

De acuerdo con Europa Press, Guterres catalogó la operación estadounidense como un “precedente peligroso” y expresó que el ataque aéreo y la detención de Maduro representan una violación a las normas internacionales. El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, explicó en declaración oficial que estos hechos, independientemente de las circunstancias internas en Venezuela, instauran una situación de alto riesgo en términos legales internacionales y podrían tener efectos serios en toda la región de América Latina.

El secretario general subrayó su inquietud ante la falta de observancia de los principios jurídicos establecidos por la comunidad internacional. Según indicó el portavoz de la ONU, Guterres recalcó la importancia de que las partes involucradas se apeguen estrictamente a las disposiciones del derecho internacional, en particular a los principios de la Carta de Naciones Unidas, y solicitó que todos los actores políticos venezolanos busquen soluciones a través de un proceso de diálogo inclusivo, con atención a la salvaguarda de los derechos humanos y el respeto al Estado de derecho.

La operación militar norteamericana en territorio venezolano, tal como reportó Europa Press, generó reacciones internacionales inmediatas, especialmente por el impacto potencial sobre la estabilidad regional en América Latina. Tanto Naciones Unidas como su alto comisionado para los derechos humanos han demandado que cualquier iniciativa futura por parte de los actores regionales e internacionales ponga en primer plano la protección de la población civil.

Según consignó Europa Press, la incidencia de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la posterior aprehensión de Maduro han suscitado preocupación sobre la vigencia y aplicación de los principios básicos del marco legal internacional. La ONU insistió en reiteradas ocasiones en la necesidad del respeto absoluto por las normas multilaterales y el derecho internacional de los derechos humanos, enfatizando las posibles consecuencias que podría acarrear cualquier transgresión de estos principios para la paz y la seguridad en América Latina.

Turk, en la declaración difundida a través de Europa Press, instó a todos los actores a ejercer contención y remarcó que el cumplimiento de las normas internacionales debe orientar cualquier decisión política o militar en el futuro próximo respecto de Venezuela. La situación resultante en el país, luego de la operación estadounidense y la captura del presidente venezolano, continúa siendo monitoreada por Naciones Unidas, que llamó de nuevo a la búsqueda de soluciones políticas bajo el pleno respeto de los marcos legales vigentes.