Foro Penal advierte de la situación de los presos políticos en Venezuela tras el ataque de EEUU

La reciente excarcelación de 44 personas vinculadas a causas políticas en Venezuela, anunciada por Foro Penal, se suma a otras 61 liberaciones reportadas por la organización el pasado 29 de diciembre. A pesar de estos movimientos, la situación de quienes continúan bajo detención ha adquirido un carácter más preocupante, en medio de una creciente incertidumbre en el contexto del ataque estadounidense contra el país.

Según informó el medio Foro Penal, el director de la organización, Gonzalo Himiob, subrayó en una comunicación pública la condición de vulnerabilidad de los privados de libertad por motivos políticos en Venezuela. Himiob expresó que, durante este periodo de crisis, se ha incrementado el aislamiento de los detenidos y disminuido la información disponible sobre su bienestar actual.

El representante de la ONG declaró: "En estos momentos de incertidumbre, hacemos un llamado al estricto respeto a la vida y a la integridad física de las personas presas con fines políticos en Venezuela". Estas palabras, difundidas por Foro Penal en redes sociales, se produjeron después del ataque de Estados Unidos al país, lo que ha generado preocupación por el aumento del riesgo para quienes se encuentran bajo custodia.

Tal como detalló Foro Penal, la falta de información sobre la situación interna de los penales y el aislamiento al que se enfrentan los encarcelados intensifican su situación vulnerable. Gonzalo Himiob indicó que han reforzado el contacto con los familiares de las personas afectadas y mantienen su sistema de guardia permanente activo para responder ante cualquier eventualidad.

El medio Foro Penal también presentó su más reciente balance anual, en el que confirmó que hasta el 15 de diciembre contabilizaban 902 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. Este informe se publicó el 20 de diciembre y detalla la magnitud del fenómeno, así como la permanencia de la detención de civiles y militares, hombres y mujeres, asociados a causas políticas en el país.

La ONG considera fundamental que se garantice la protección y los derechos fundamentales de todos los retenidos, de acuerdo con sus comunicados recientes. La petición está dirigida a las autoridades nacionales, para asegurar que las condiciones de encarcelamiento respeten los lineamientos internacionales sobre el trato a los presos políticos.

Gonzalo Himiob también enfatizó la importancia de la vigilancia y del acompañamiento de la sociedad civil para evitar agravios adicionales. Foro Penal indicó, a través de sus plataformas de información, que continúan monitoreando la situación y recopilando datos que permitan actualizar el estado de cada uno de los privados de libertad aún en centros de reclusión venezolanos.

El clima de tensión provocado por la actuación estadounidense ha generado medidas adicionales de precaución y vigilancia por parte de la ONG, que asegura estar trabajando en cercanía con las familias y brindando apoyo legal y logístico. Según publicó Foro Penal, la situación exige una atención constante para evitar posibles vulneraciones a la integridad y a los derechos humanos de los detenidos.

Las recientes excarcelaciones, reportadas por la organización, incluyeron a 42 hombres y 2 mujeres, totalizando 44 liberaciones recientes que se suman al recuento general de quienes han abandonado los centros de detención en la última semana. Este dato indica una movilidad significativa en las filas de encarcelados y liberados, aunque el número total de privados de libertad por motivos políticos aún permanece elevado, de acuerdo con la información proporcionada por Foro Penal.

La organización reitera su llamado a las autoridades y a la comunidad internacional para que observen y velen por el respeto a los derechos fundamentales de los presos políticos, especialmente en un contexto nacional impactado por hechos que generan incertidumbre y aislamiento entre los reclusos.