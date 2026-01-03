Feijóo habla con Edmundo González y le reitera su apoyo: "Él encarna la legitimidad democrática"

En un mensaje publicado previamente, el responsable del Partido Popular abogó por la puesta en libertad de todos los presos políticos y subrayó la necesidad de que se produzca una transición democrática conforme al resultado manifestado por los ciudadanos venezolanos durante la jornada electoral del 28 de julio de 2024. Tras esta declaración, la noticia principal fue el diálogo mantenido este sábado entre Alberto Núñez Feijóo y Edmundo González, candidato presidencial opositor, en el que el dirigente español reiteró su respaldo al resultado electoral y a la figura del adversario chavista, a quien definió como representante de la legitimidad democrática.

Según comunicó el propio Feijóo a través de la red social X, la conversación con González incluyó una reafirmación del apoyo tanto a su candidatura como al veredicto expresado en las urnas por la ciudadanía venezolana. El Presidente del Partido Popular insistió en que tanto Edmundo González, como María Corina Machado, cumplen roles centrales en la coyuntura política venezolana: "Él encarna la legitimidad democrática" y Machado "representa la legitimidad moral", según lo difundió el medio que publicó el mensaje.

De acuerdo con las publicaciones divulgadas en X y recogidas por el medio, Feijóo enfatizó que su partido respalda los pronunciamientos de la líder opositora Machado, incluyendo el comunicado en el que reclamó que se respete la voluntad de los venezolanos y se produzcan cambios estructurales en el país. "Cuentan con todo mi apoyo y el del Partido Popular", puntualizó Feijóo en su intervención pública, alineando la postura de su agrupación con las demandas de la oposición venezolana.

El medio detalló que la petición de Feijóo incluye la exigencia de una “transición a la democracia según la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio de 2024”. Esta demanda surge tras unas elecciones en las que la participación y los resultados se han convertido en objeto de atención en la comunidad internacional, según el seguimiento realizado por actores políticos y observadores. A través de estos llamados públicos, el líder de los populares instó a las autoridades venezolanas a respetar la decisión electoral como condición necesaria para el cambio de modelo político en el país.

Además, la exigencia sobre la liberación de los presos políticos constituye una de las prioridades expresadas por Feijóo durante estos intercambios. Según el mensaje expuesto en X, el respaldo de su partido está condicionado a garantías concretas en materia de derechos humanos y libertades para los actores opositores, respondiendo a las inquietudes transmitidas por organizaciones civiles y familiares de los detenidos.

Feijóo señaló en sus mensajes que la legitimidad de la nueva etapa política en Venezuela no solo depende del reconocimiento formal de los resultados electorales, sino también del respeto a la pluralidad política y la Constitución del país. Su respaldo hacia González y Machado se presenta como parte de una estrategia más amplia para fortalecer la interlocución entre opositores venezolanos y líderes europeos, con el fin de lograr consensos internacionales en apoyo a la transición democrática.

El contacto telefónico entre Feijóo y González fue presentado como un gesto de acompañamiento a las expectativas depositadas por los votantes venezolanos en el proceso electoral más reciente. “Es el camino”, concluyó Feijóo en uno de sus mensajes, resumiendo el sentido de sus intervenciones. La reiteración de esta consigna busca apuntalar el respaldo internacional a las fuerzas opositoras y elevar la presión sobre las autoridades venezolanas para garantizar un proceso de transición basado en la legitimidad electoral.

Según lo reportó el medio a partir de la información difundida por Feijóo, la postura del Partido Popular ante la coyuntura venezolana incluye seguimiento al proceso político en ese país, intermediación con organismos internacionales y coordinación con otras formaciones políticas europeas, alineando así la agenda del partido con las demandas expuestas por la oposición venezolana en la etapa posterior a los comicios.