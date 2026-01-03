El PP europeo pide un debate en el próximo pleno de la Eurocámara sobre lo ocurrido en Venezuela

Las críticas a la postura del gobierno español frente a la crisis institucional en Venezuela han aumentado, especialmente después de que el Partido Popular Europeo (PPE) denunciara la actitud adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En este contexto, el PPE busca que la Eurocámara analice de manera prioritaria la situación venezolana en su primera sesión plenaria de enero, con un enfoque particular en los acontecimientos recientes y la respuesta de la comunidad internacional. Según detalló el medio, el Grupo del PPE en el Parlamento Europeo ha solicitado formalmente la inclusión de un debate sobre Venezuela en la agenda legislativa, alegando la importancia de que Europa mantenga su apoyo al presidente electo Edmundo González Urrutia, reconocido por el Parlamento Europeo.

El sábado, el secretariado del grupo popular en la Eurocámara comunicó su petición para que el análisis de la situación venezolana ocupe un lugar central en la próxima sesión plenaria. Tal como publicó el Partido Popular Europeo a través de su canal oficial en la red social X, esta solicitud está motivada tanto por los eventos más recientes en el país latinoamericano como por la posición histórica del partido sobre la defensa de la democracia en Venezuela. A su juicio, la legitimidad institucional proviene únicamente de los resultados electorales del 28 de julio de 2024, en los que Edmundo González Urrutia emergió como presidente electo.

El PPE enfatizó que el respaldo del Parlamento Europeo a González Urrutia refuerza su demanda para que los Estados miembros de la Unión Europea y, en particular, el Gobierno de España, adopten una actitud más activa y firme respecto a la situación venezolana. De acuerdo con el medio, los populares europeos reprocharon lo que consideran una falta de liderazgo de parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. En palabras del grupo parlamentario, el gobierno español ha mantenido una actitud "tan cobarde y tan alejada de la responsabilidad histórica que España tiene respecto" a Venezuela.

Según informó el Partido Popular Europeo, su postura insiste en que debe gobernar en Venezuela quien haya ganado legítimamente las elecciones y que los resultados emitidos por las urnas el 28 de julio de 2024 representan la voluntad popular. El grupo subrayó que esta posición tiene el respaldo explícito del Parlamento Europeo, institución que reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo.

El PPE manifestó en su comunicación que la transición política en Venezuela, tras lo que calificó como el fin de la "férrea narcodictadura" del anterior mandatario, constituye un momento determinante para la democracia en la región. El partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo sostiene que, bajo su liderazgo, la defensa de las libertades en Venezuela ha sido una constante. Reportó el medio que, a juicio del PPE, la situación requiere una respuesta coordinada a nivel europeo, y por ello la presión sobre el gobierno español se intensifica para que España cumpla un papel acorde a su tradición y sus vínculos históricos con el país sudamericano.

La petición del PPE se da en un contexto de controversia por la percepción de insuficiente compromiso del Gobierno de España ante la crisis venezolana, especialmente luego de los pronunciamientos del Parlamento Europeo a favor de González Urrutia. Según consignó el medio, la expectativa del Grupo Popular es que la Eurocámara no solo analice los hechos recientes, sino que también debata el papel que debe asumir la Unión Europea en la defensa de los procesos democráticos en América Latina.

De este modo, la convocatoria del PPE busca que la situación venezolana reciba una respuesta prioritaria en el foro europeo más importante y que los organismos internacionales sostengan la presión para garantizar la transición democrática en el país latinoamericano. Al mismo tiempo, el partido expuso su voluntad de continuar liderando las posiciones de denuncia contra aquellas autoridades que, a su juicio, no hayan respetado el mandato popular surgido de las urnas.