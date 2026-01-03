El Gobierno llama a la desescalada en Venezuela, pide respetar el Derecho Internacional y ofrece "sus buenos oficios"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantuvo recientemente una conversación con Edmundo González, el líder opositor venezolano que recibió asilo en España tras abandonar su país ante la amenaza de detención, según fuentes recogidas por el medio de comunicación. En este contexto, el Gobierno español abordó públicamente su postura frente a la acción militar realizada por Estados Unidos en Caracas, que resultó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tal como reportó la fuente, el presidente Pedro Sánchez informó a través de un mensaje en la red social X sobre la necesidad de reducir la tensión en Venezuela. El mandatario instó a adoptar medidas responsables y reiteró la importancia de salvaguardar tanto el Derecho Internacional como los principios de la Carta de Naciones Unidas. Estas declaraciones se encuentran alineadas con el contenido de un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, desde el que se reiteró el compromiso español con el respeto a las normas internacionales y la intermediación para alcanzar una solución negociada.

España manifestó su disposición a “ofrecer sus buenos oficios” para facilitar una salida pacífica y dialogada a la crisis en Venezuela, de acuerdo con el comunicado oficial. El Gobierno subrayó también que no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, una posición diferenciada respecto a otros gobiernos que sí otorgaron legitmidad al candidato opositor Edmundo González como “presidente electo” tras los comicios, cuya victoria fue reivindicada por la oposición venezolana.

Según consignó la fuente, el Ejecutivo español destacó que siempre ha respaldado iniciativas orientadas a una solución democrática en Venezuela, insistiendo en la necesidad de que cualquier acuerdo tenga un carácter pacífico y provenga auténticamente de los propios actores venezolanos. El comunicado señaló, además, la continuada política española de acogida hacia venezolanos que han debido salir de su país por motivos políticos, reiterando la voluntad de seguir brindando apoyo humanitario y protección a quienes así lo necesiten.

En el plano consular, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó que tanto el personal como sus familiares de la Embajada y el Consulado españoles en Caracas se encuentran en buen estado. Todos permanecen en alerta junto al equipo de emergencia consular, priorizando la situación de más de 150.000 ciudadanos españoles residentes en Venezuela. “Su seguridad es nuestra prioridad”, comunicó el ministro Albares a través de la red social X, reflejando la atención puesta sobre la comunidad española en el país sudamericano.

El seguimiento de la situación venezolana incluyó contactos de Albares tanto con el gabinete de crisis del Ministerio como con representantes de otros gobiernos aliados. Según detalló el medio, el titular de Exteriores mantuvo intercambios con la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, así como con los ministros de Exteriores de Italia y Portugal, países que, junto con España, disponen de amplias comunidades nacionales en Venezuela. También realizó consultas con su homólogo brasileño, considerando la relevancia regional de Brasil como país vecino.

En el comunicado divulgado, el Gobierno español reiteró su voluntad de continuar prestando atención y respaldo consular a la colonia española en Venezuela, dentro de un marco de protección de ciudadanos y promoción de iniciativas que permitan una respuesta pacífica a la crisis generada por los últimos acontecimientos. De acuerdo con la fuente, las autoridades españolas mantienen una vigilancia constante de la evolución de la situación y coordinan esfuerzos con socios internacionales para asegurar tanto la estabilidad como el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela.

La posición de España, reportada en la fuente, articula la promoción del diálogo diplomático, el respaldo a fórmulas negociadas y la disposición a mediar ante la comunidad internacional, además de sostener el compromiso con la defensa de los intereses de su comunidad residente ante el escenario generado tras la operación militar estadounidense en Caracas.