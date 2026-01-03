EHKS protesta en las capitales vascas contra el "golpe de Estado de la oligarquía imperialista al pueblo venezolano"

El Consejo Socialista de Euskal Herria advirtió en sus comunicados sobre las consecuencias de un eventual cambio de régimen en Venezuela promovido desde el exterior, afirmando que conduciría a un notable retroceso en los derechos de la clase trabajadora venezolana. Según informó el movimiento, representantes y participantes de las movilizaciones sostienen que esta modificación de poder, impulsada por los intereses de Estados Unidos, buscaría establecer un gobierno alineado con las multinacionales y orientado a incrementar el beneficio privado, en detrimento de las conquistas políticas y sociales alcanzadas por los trabajadores. A partir de este señalamiento, tuvieron lugar diversas concentraciones en el País Vasco, convocadas para manifestar apoyo al pueblo trabajador de Venezuela y expresar un posicionamiento en contra de la intervención estadounidense en ese país sudamericano.

De acuerdo con lo publicado por el medio, cientos de personas fueron convocadas por el Consejo Socialista de Euskal Herria (EHKS) durante la tarde, manifestándose en las tres capitales vascas, así como en Pamplona y Bayona, para repudiar lo que describieron como un “golpe de Estado de la oligarquía imperialista” dirigido contra Venezuela. Las protestas comenzaron a las siete de la tarde en puntos centrales como la Plaza Circular en Bilbao, la Plaza Correos en Vitoria y el Boulevard de San Sebastián. Durante las concentraciones, los manifestantes portaron banderas venezolanas y una pancarta donde se leía: “Eraso inperialistaren aurka, elkartasuna venezuelako herri langilearekin” (Contra la agresión imperialista, solidaridad con el pueblo trabajador venezolano).

El medio reportó que, a pesar de las inclemencias meteorológicas, alrededor de 250 participantes se congregaron solo en Bilbao. Quienes acudieron a las movilizaciones corearon consignas como “Aurrera Venezuela herri langilea” (Adelante Venezuela pueblo trabajador), “Fuera yanquis de Venezuela”, “Eraso inperialista gelditu” (Detened el ataque imperialista), y “Estados Unidos terrorista”. Estas expresiones formaron parte de la condena pública contra la política de intervención que denuncian los organizadores.

Según consignó el medio, los portavoces de EHKS afirmaron durante la lectura de un comunicado que Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, está llevando a cabo una ofensiva militar contra Venezuela. En la declaración, el consejo sostuvo que la justificación utilizada ha sido la lucha contra el narcotráfico, pero que detrás de esta estrategia se esconde una operación para instaurar “un régimen títere de extrema derecha”. Además, denunciaron que este plan buscaría facilitar la apropiación de las reservas de petróleo venezolanas, privando a la población local de sus recursos bajo la apariencia de promover la democracia. “Pretenden desangrar al pueblo venezolano en nombre de una supuesta democracia”, señalaron los representantes de EHKS citados por la fuente.

El Consejo Socialista de Euskal Herria no solo orientó sus críticas hacia el gobierno estadounidense, sino también hacia los gobiernos europeos, a quienes acusaron de ejercer hipocresía al respaldar la intervención mientras hablan en nombre de la democracia. EHKS reiteró su apoyo explícito al derecho de resistencia de la población trabajadora de Venezuela y defendió el derecho de ese pueblo a organizarse, proteger sus instituciones y priorizar los intereses de la clase obrera frente al imperialismo y al fascismo.

Los portavoces explicaron también, según publicó el medio, que un cambio de régimen auspiciado desde Washington tendría “consecuencias graves” para la población venezolana, entre las que destacaron la pérdida de derechos políticos y el posible refuerzo de medidas favorables al capital extranjero, especialmente de corporaciones estadounidenses. Según el comunicado, tal gobierno supondría “un paso atrás enorme para la clase trabajadora venezolana” e implicaría la eliminación significativa de derechos políticos.

Durante la jornada, los asistentes y portavoces reiteraron su posición de alineamiento con “todos ellos y, en general, con la clase trabajadora, contra el imperialismo estadounidense y el fascismo”, según subrayó el comunicado recogido por la fuente. Esta manifestación forma parte de un ciclo de protestas y acciones de solidaridad impulsadas por el Consejo Socialista de Euskal Herria y otras organizaciones que buscan llamar la atención sobre la situación en Venezuela y expresar su rechazo a todo intento de intervención externa percibido como una amenaza a la soberanía y los derechos del pueblo trabajador venezolano.