Cs pide reconocer a Edmundo González como presidente electo y que España lidere la transición democrática en Venezuela

Ciudadanos ha recordado que Edmundo González Urrutia, quien reside en Madrid, permanece a la espera de regresar a Venezuela bajo condiciones de libertad y seguridad. La formación política enfatizó que González Urrutia, respaldado de forma clara por María Corina Machado, resultó vencedor en unas elecciones que, según su criterio, estuvieron controladas por el gobierno de Nicolás Maduro. El comunicado señala que este contexto refuerza la necesidad de que España no permanezca ajena, sino que asuma un papel relevante para encabezar junto a la Unión Europea el proceso de transición democrática en el país sudamericano.

Según informó Ciudadanos mediante un comunicado, el partido ha solicitado al Gobierno español que reconozca oficialmente a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Además, instó al Ejecutivo a trabajar junto a la Unión Europea en la construcción de una estrategia internacional coordinada que promueva la apertura de un proceso de transición democrática, supervisado por organismos internacionales y basado en el respeto al Derecho Internacional. Ciudadanos expresó que permanece atento a la evolución de la situación venezolana y aboga por que se alcance una “solución de garantías democráticas y de futuro”.

Tal como publicó Ciudadanos, la organización reiteró su postura histórica en respaldo a la democracia venezolana. Recalcó que ha acompañado los reclamos del pueblo de Venezuela contra la administración de Nicolás Maduro, a la que el partido define como una dictadura, y subrayó que los sectores democráticos del país sudamericano cuentan con el apoyo total de Ciudadanos durante los esfuerzos orientados al cambio político. El partido agregó que la transición debe ser acompañada tanto por instancias internacionales como por el aval del Derecho Internacional.

El comunicado, según reportó Ciudadanos, incluye una referencia explícita a la experiencia española en procesos de transición democrática. Sostiene que España tiene un conocimiento adquirido sobre la gestión de estos cambios institucionales, y que los mismos dependen del diálogo, el consenso y la integración de diferentes sectores. Así, defiende un rol de liderazgo para España e invita a renovar el compromiso junto a la Unión Europea y los países iberoamericanos con la meta de asegurar el desarrollo del proceso de transición en Venezuela.

En su declaración, el partido también se refirió a la responsabilidad histórica de España en relación a Venezuela. Destacó el hecho de haber acogido a cientos de miles de ciudadanos venezolanos que llegaron al territorio español huyendo de la represión política, así como haber dado asilo a líderes opositores, entre ellos al propio González Urrutia, a quien califica como presidente legítimo. Ciudadanos concluyó que, después de más de dos décadas de espera por la libertad en Venezuela, España y Europa deben actuar conforme a sus responsabilidades y situarse a la altura de las circunstancias, según consignó en el comunicado firmado por Carlos Pérez-Nievas, secretario general del partido.