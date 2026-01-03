(Crónica) El Villarreal somete al Elche y Celta agudiza la crisis del Valencia

La jornada futbolística presentó otro revés para el Valencia, que sufrió una contundente derrota frente al RC Celta y podría ingresar en la zona de descenso al inicio de 2026 si no logra revertir su situación. Según informó Europa Press, el equipo valencianista no logró capitalizar un penal al comienzo, fallado por Pepelu, y tras esa oportunidad perdida acabó cediendo por 4-1 en su visita a Balaídos. Por su parte, el Villarreal afianzó su posición en la zona alta de la tabla tras imponerse por 1-3 al Elche en el estadio Martínez Valero y sigue compitiendo entre los equipos más destacados de LaLiga EA Sports.

De acuerdo con Europa Press, la actuación del Celta fue sólida desde el primer minuto, controlando la mayor parte del encuentro y aprovechando las fragilidades defensivas del Valencia. Después del penal fallado por Pepelu, Borja Iglesias anotó el primer tanto para el Celta gracias a otro penal antes del descanso. Ya en la segunda parte, los dirigidos por Carlos Corberán continuaron generando ocasiones en el frente de ataque, mientras el conjunto ‘che’ evidenciaba problemas para mantener la solidez defensiva. Borja Iglesias amplió la diferencia con su segundo tanto, colocando el marcador 2-0. Aunque Pepelu descontó para el Valencia, los errores en la zaga volvieron a costarle caro al equipo, permitiendo que El Abdellaoui y Hugo Álvarez aumentaran la cuenta, estableciendo el resultado definitivo de 4-1. El portero Julen Agirrezabala salió lesionado, razón por la cual Pepelu terminó defendiendo el arco en los minutos finales. Europa Press consignó que el Valencia registra solo una victoria en 13 partidos, manteniéndose en una crisis que pone en cuestión la continuidad de Corberán y acerca al equipo a la zona roja de la clasificación.

Mientras tanto, el Villarreal reafirmó su fortaleza a domicilio al superar al Elche en un partido en el que se mostró eficiente en las transiciones ofensivas, según detalló Europa Press. El encuentro se mantuvo dinámico, con oportunidades claras para ambos equipos. Moleiro y Mikautadze aprovecharon dos desconciertos defensivos del Elche para adelantar 0-2 al conjunto amarillo. Si bien el Elche respondió con intensidad y acortó distancias a través de Martim Neto, quien ejecutó un disparo de media vuelta inatajable para el arquero rival, los locales no lograron concretar la remontada pese a generar opciones con Bigas y el propio Neto.

En los minutos finales y ante un Elche volcado en ataque, el Villarreal encontró espacios y selló el triunfo con un gol en jugada individual de Alfonso Pedraza, estableciendo el 1-3 y dejando sin puntos al equipo local en su estadio, donde hasta ahora no había sufrido derrotas en la temporada. Europa Press reportó que, tras este resultado, los dirigidos por Marcelino García Toral mantienen su pugna con los equipos líderes de LaLiga, ubicándose en la parte alta de la tabla, mientras que el Elche se estanca en la novena posición con 22 puntos tras su primera derrota como local.

Europa Press también relató lo ocurrido en el estadio El Sadar, sede del empate entre Athletic Club y Osasuna. El primer tiempo mostró a un Osasuna dominador que se adelantó mediante un tiro libre ejecutado por Rubén García. Más tarde, Jon Moncayola y Ante Budimir estuvieron cerca de incrementar la ventaja, aunque sus intentos no encontraron portería. Tras el descanso, el Athletic Club modificó su planteamiento y determinó el ritmo de juego. Robert Navarro, destacado desde el inicio del partido, asistió a Gorka Guruzeta para que empatara el marcador 1-1. Posteriormente, ambos clubes dispusieron de algunas aproximaciones, pero los porteros Sergio Herrera y Unai Simón evitaron más goles. Con 24 puntos, el Athletic se prepara ahora para disputar la Supercopa de España, mientras Osasuna continúa su lucha por asegurar un puesto en la mitad de la tabla.

El análisis de los partidos realizado por Europa Press subrayó la importancia de los errores defensivos y la capacidad de respuesta de los equipos en situaciones de presión. El Celta, beneficiado por los desaciertos del Valencia, sumó su segundo triunfo consecutivo en Balaídos y alcanza los 26 puntos, incrementando sus aspiraciones de pelear por lugares en competición europea. El Valencia, en contraste, acumuló un nuevo episodio negativo en una campaña marcada por la falta de confianza y funcionamiento colectivo.

En la otra cara de la jornada, la victoria del Villarreal ha permitido al club amarillo mantenerse dentro del grupo de perseguidores del liderato, compartiendo protagonismo con equipos como el Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. El Elche, que experimentó uno de sus partidos más complicados como local en lo que va de torneo, intentará restructurar su planteamiento para no alejarse de la lucha por los puestos europeos, según el relato de Europa Press.

La fecha, según informó Europa Press, estuvo marcada por un regreso a la actividad cargado de goles, situaciones cambiantes y la presión propia de la zona baja de la clasificación, especialmente acentuada por la posición del Valencia y los retos de equipos como Osasuna. El equilibrio en los partidos, las decisiones técnicas y algunos errores puntuales marcaron la diferencia en la jornada 18 de LaLiga EA Sports.