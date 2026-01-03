Bustinduy afirma que Venezuela "da la imagen del mundo que traen las fuerzas reaccionarias"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantuvo una conversación con Edmundo González, candidato presidencial de la oposición venezolana, quien se refugió en España tras abandonar Venezuela por riesgo de detención, detalló el medio Europa Press. Según la información publicada, la comunicación se realizó después de que González recibiera asilo político en España en septiembre de 2024, aunque no se precisó el contenido de la charla. La situación se produce en medio de una crisis política y diplomática generada por el reciente ataque militar estadounidense en Caracas y la captura de Nicolás Maduro.

Según informó Europa Press, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, expresó en su cuenta de la red social Bluesky que la actuación reciente en Venezuela refleja un contexto global en el que, según sus palabras, “Venezuela hoy da la imagen del mundo que traen las fuerzas reaccionarias: agresiones militares ilegales, la razón de la fuerza bruta, el capricho imperial como norma. Un mundo de siervos en el que nadie esté a salvo”. Bustinduy dirigió esta declaración hacia el ataque militar llevado a cabo por Estados Unidos contra la República Bolivariana, remarcando la gravedad de acciones militares extranjeras.

A partir del momento posterior al ataque, el Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, subrayó la importancia de evitar una intensificación del conflicto en Venezuela. A través de un mensaje difundido en la red social X, Sánchez exhortó a todas las partes implicadas a actuar con “desescalada y responsabilidad”, reclamando la observancia de los principios fundamentales del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Según consignó Europa Press, la postura gubernamental se refuerza con el comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que España manifiesta su disposición a servir como intermediario en la búsqueda de una salida pacífica y negociada a la crisis desatada en Venezuela, bajo el principio de no recurrir a la fuerza.

En el comunicado, reproducido y detallado por Europa Press, el Gobierno de España recuerda que su postura ante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela fue de no reconocer los resultados oficiales declarados por el régimen de Nicolás Maduro. La oposición, representada por Edmundo González, sostiene que los resultados le eran favorables, situación que es compartida por diversos gobiernos que lo consideran “presidente electo”, aunque España no figura entre los países que formalizaron ese reconocimiento.

El apoyo brindado a Edmundo González, quien obtuvo asilo político tras salir de Venezuela con la colaboración de autoridades españolas, refuerza los métodos diplomáticos utilizados por España en situaciones de crisis política internacional. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron a Europa Press la conversación mantenida entre Albares y González, aunque declinaron ofrecer más detalles sobre los temas abordados.

La crisis venezolana se agudizó a raíz de la operación militar de Estados Unidos en Caracas, resultando en la captura de Nicolás Maduro. Esta intervención provocó reacciones de rechazo entre diferentes actores políticos, como Pablo Bustinduy, mientras el ejecutivo español apostó por la mediación y el respeto de la legalidad internacional. Además, el contexto incluye la salida de figuras de la oposición ante amenazas de persecución y el ofrecimiento de asilo por parte de países europeos, en particular España.

España, de acuerdo con los posicionamientos consignados por Europa Press, busca ejercer influencia mediante canales diplomáticos en vez de acciones de fuerza, planteando sus “buenos oficios” para encaminar la situación hacia una solución pactada que evite la violencia y la coerción externa. La política exterior española ha subrayado que solo mediante el respeto al Derecho Internacional y el diálogo se puede alcanzar una resolución sostenible a la crisis política que atraviesa Venezuela.

Por otro lado, la falta de reconocimiento español de los resultados electorales recientes y su oferta de mediación evidencian una distancia respecto a los resultados proclamados por el gobierno de Maduro y un acompañamiento al proceso de oposición encabezado por González, aunque sin oficializar su reconocimiento.

El rol de España en la situación venezolana, según publicó Europa Press, se despliega en escenarios complementarios: condena de acciones militares foráneas, apoyo a opositores en riesgo, respeto de normativas internacionales y búsqueda de acuerdos negociados. Estas acciones se coordinan entre distintas áreas del Ejecutivo, como evidencian las declaraciones públicas de Pedro Sánchez, las posiciones expresadas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, y los mensajes de Bustinduy reflejando una inquietud por la deriva que puede tomar la gobernabilidad mundial bajo esquemas de fuerza y exclusión.