BNG condena el ataque de Trump a Venezuela y lo tacha de "uso ilegal" de la fuerza alentado por el "afán imperialista"

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha anunciado la realización de una concentración frente al Consulado de Venezuela en Vigo el próximo sábado a las 20:00 horas, cuya convocatoria busca respaldar la paz y exigir respeto a la soberanía tanto de Venezuela como de toda América Latina y el Caribe. En una nota de prensa, la CIG mostró su “solidaridad” con el Gobierno y el pueblo de Venezuela, y denunció tanto la “complicidad y el silencio” de los países de la Unión Europea como la “inadmisible intervención militar” de Estados Unidos en Caracas y otros puntos del territorio venezolano, según consignó el medio de comunicación.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) también expresó su “condena rotunda y enérgica” al ataque estadounidense, el cual tuvo lugar la pasada noche sobre la capital venezolana y otras áreas del país sudamericano. De acuerdo con el BNG y tal como publicó la fuente original, los dirigentes de la formación consideran que el ataque constituye un “uso ilegítimo e ilegal” de la fuerza, motivado por un “afán imperialista” destinado a apropiarse de los recursos estratégicos de Venezuela y por la intención de reinstaurar el control neocolonial en América Latina. Señalaron que las acciones militares ejecutadas por el Gobierno de Estados Unidos bajo la administración Trump representan una “gravísima amenaza contra la paz y la seguridad” tanto regional como internacional.

La ejecutiva nacional del BNG destacó que este episodio se inscribe en lo que califican como una “violenta escalada belicista” promovida por Estados Unidos. Además, reafirmaron su compromiso con el internacionalismo, el antiimperialismo y el pacifismo, y reiteraron su apoyo al pueblo venezolano y a la institucionalidad democrática de ese país. Según el despliegue informativo, el BNG enfatizó la necesidad de una “respuesta inmediata y firme” tanto de la ONU como del conjunto de la comunidad internacional, instando a exigir el cese de los actos de agresión y a garantizar la “preservación de la paz, seguridad y respeto a la soberanía e integridad” de la República Bolivariana de Venezuela.

Por otro lado, el BNG solicitó al Gobierno español y a la Xunta de Galicia una “condena clara” respecto a estas operaciones militares efectuadas por Estados Unidos. Instaron además a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar el apoyo y la protección correspondientes a la población gallega residente en Venezuela, preocupación manifestada por la presencia significativa de ciudadanos gallegos en ese país.

Dentro de este contexto, tanto el BNG como la CIG hicieron un llamamiento a la sociedad gallega para que se movilice y manifieste su solidaridad con el pueblo venezolano, defendiendo la necesidad de resolver cualquier conflicto a través de vías diplomáticas y siempre bajo el principio de respeto a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía nacional. El BNG instó a la ciudadanía gallega a expresarse en defensa de la paz y apelar a la resolución de los conflictos por la vía política y diplomática.

La CIG, al publicitar la convocatoria de la concentración en Vigo, subrayó la importancia de su llamado para reunir apoyos en defensa de Venezuela y en rechazo directo a la política exterior estadounidense, así como a la postura, que consideran pasiva, de los socios comunitarios europeos frente al conflicto. Además, insistió en que la concentración pretende alzar una voz colectiva por el respeto internacional a la soberanía nacional, a la paz en la región y a la autonomía política de América Latina y el Caribe, alineándose así con las demandas formuladas por otras fuerzas políticas y sociales de Galicia.

Tanto la reacción institucional como la de las organizaciones gallegas incluyeron la solicitud de acciones internacionales, apuntando a la comunidad global y a organismos como la ONU para que intervengan en la protección de la soberanía venezolana y la estabilidad internacional. El pronunciamiento también abarcó la advertencia sobre posibles consecuencias para la población de origen gallego en Venezuela, instando a las autoridades autonómicas y estatales a gestionar medidas efectivas en apoyo de sus ciudadanos residentes en el país sudamericano.

El medio destacó que, en sus comunicados, la condena de estas agrupaciones gallegas aludió sin reservas a las motivaciones económicas y geopolíticas de Estados Unidos, subrayando el acceso a recursos estratégicos como una de las causas del “afán imperialista” señalado por el BNG y la CIG, así como el interés de Washington en restaurar su influencia en la región latinoamericana mediante acciones militares. Ambas organizaciones recalcaron la gravedad del ataque y la importancia de una respuesta inmediata para garantizar el respeto al derecho internacional.

Con estas acciones y declaraciones, las fuerzas políticas y sociales de Galicia buscan sentar postura pública frente a la intervención extranjera en Venezuela y presionar por una actuación coherente de los gobiernos autonómico y estatal, así como de las instituciones internacionales, ante la escalada de tensión y sus efectos en la seguridad mundial.