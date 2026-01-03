Azcón confía en el fin de "la dictadura de Maduro" y en que llegue una época de libertad y democracia a Venezuela

A raíz del anuncio realizado por el ejército estadounidense sobre la “captura” del presidente venezolano Nicolás Maduro, Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, manifestó su inquietud ante el rumbo político de Venezuela, alineando su mensaje con un llamado a restablecer derechos civiles y libertades democráticas en el país sudamericano. Según informó el medio de comunicación español, Azcón expresó su opinión poco antes de participar en un acto público en homenaje a dos montañeros de Aragón que perdieron la vida en Panticosa, Huesca.

De acuerdo con las declaraciones que recogieron los medios, Azcón calificó con preocupación la situación venezolana. Señaló que “la época de represión, que la época de lo que ha significado la dictadura de Maduro pueda acabar cuanto antes y empiece una nueva época de ilusión, de democracia y de libertad para el pueblo venezolano”. El dirigente autonómico subrayó así su deseo de que Venezuela deje atrás el régimen actual y transite hacia un modelo institucional basado en los principios democráticos y el respeto de los derechos individuales.

Respecto a los recientes acontecimientos, que incluyen ataques aéreos estadounidenses en el territorio venezolano e informaciones sobre la supuesta captura de Maduro, Azcón exhortó a actuar con cautela y mantenerse atento a la evolución de los hechos. Remarcó que “Venezuela sufre una narcodictadura desde hace muchísimos años” y destacó la necesidad de sustituir el sistema actual por un marco institucional que garantice derechos y libertad para sus ciudadanos, según reportó el medio.

Azcón recalcó su interpretación de que los conflictos del país latinoamericano sólo encontrarán solución mediante el respeto a la democracia, las libertades fundamentales y los Derechos Humanos. Añadió: “Los problemas de Venezuela solo los va a arreglar el respeto a la democracia, a la libertad y a los Derechos Humanos, y eso es lo que le deseamos al pueblo venezolano cuanto antes”, puntualizó el presidente autonómico en sus declaraciones a la prensa.

Durante el intercambio con los medios, Azcón indicó que aún no ha tenido la oportunidad de conversar personalmente con miembros de la comunidad venezolana residente en Aragón, aunque afirmó sentirse seguro de que en el futuro podrá reunirse con ellos para intercambiar perspectivas acerca del desarrollo de la crisis. En sus palabras, la gestión de la situación internacional y la solidaridad con los venezolanos residentes en España permanecerán como temas de su interés político y social, según consignó el medio.

La cobertura del medio español también destaca el contexto en el que se produjeron estas declaraciones. Azcón compareció ante la prensa antes de una ceremonia fúnebre que tuvo lugar por el fallecimiento de dos montañeros en el Pirineo aragonés, hecho que enmarcó la formalidad del acto y la relevancia de la situación internacional a la que hizo referencia el presidente aragonés.