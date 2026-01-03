Agencias

Azcón confía en el fin de "la dictadura de Maduro" y en que llegue una época de libertad y democracia a Venezuela

El presidente aragonés, Jorge Azcón, manifestó su esperanza de que Venezuela abandone el autoritarismo y recupere derechos civiles, expresando inquietud por la situación actual y respaldando una transición hacia instituciones basadas en principios democráticos y respeto a las libertades

Guardar

A raíz del anuncio realizado por el ejército estadounidense sobre la “captura” del presidente venezolano Nicolás Maduro, Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, manifestó su inquietud ante el rumbo político de Venezuela, alineando su mensaje con un llamado a restablecer derechos civiles y libertades democráticas en el país sudamericano. Según informó el medio de comunicación español, Azcón expresó su opinión poco antes de participar en un acto público en homenaje a dos montañeros de Aragón que perdieron la vida en Panticosa, Huesca.

De acuerdo con las declaraciones que recogieron los medios, Azcón calificó con preocupación la situación venezolana. Señaló que “la época de represión, que la época de lo que ha significado la dictadura de Maduro pueda acabar cuanto antes y empiece una nueva época de ilusión, de democracia y de libertad para el pueblo venezolano”. El dirigente autonómico subrayó así su deseo de que Venezuela deje atrás el régimen actual y transite hacia un modelo institucional basado en los principios democráticos y el respeto de los derechos individuales.

Respecto a los recientes acontecimientos, que incluyen ataques aéreos estadounidenses en el territorio venezolano e informaciones sobre la supuesta captura de Maduro, Azcón exhortó a actuar con cautela y mantenerse atento a la evolución de los hechos. Remarcó que “Venezuela sufre una narcodictadura desde hace muchísimos años” y destacó la necesidad de sustituir el sistema actual por un marco institucional que garantice derechos y libertad para sus ciudadanos, según reportó el medio.

Azcón recalcó su interpretación de que los conflictos del país latinoamericano sólo encontrarán solución mediante el respeto a la democracia, las libertades fundamentales y los Derechos Humanos. Añadió: “Los problemas de Venezuela solo los va a arreglar el respeto a la democracia, a la libertad y a los Derechos Humanos, y eso es lo que le deseamos al pueblo venezolano cuanto antes”, puntualizó el presidente autonómico en sus declaraciones a la prensa.

Durante el intercambio con los medios, Azcón indicó que aún no ha tenido la oportunidad de conversar personalmente con miembros de la comunidad venezolana residente en Aragón, aunque afirmó sentirse seguro de que en el futuro podrá reunirse con ellos para intercambiar perspectivas acerca del desarrollo de la crisis. En sus palabras, la gestión de la situación internacional y la solidaridad con los venezolanos residentes en España permanecerán como temas de su interés político y social, según consignó el medio.

La cobertura del medio español también destaca el contexto en el que se produjeron estas declaraciones. Azcón compareció ante la prensa antes de una ceremonia fúnebre que tuvo lugar por el fallecimiento de dos montañeros en el Pirineo aragonés, hecho que enmarcó la formalidad del acto y la relevancia de la situación internacional a la que hizo referencia el presidente aragonés.

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás MaduroJorge AzcónGobierno de AragónEstados UnidosHuescaDemocraciaLibertadNarco dictaduraDerechos HumanosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Convocan "de manera urgente" una concentración mañana en Logroño tras los ataquen ocurridos en Venezuela

La parlamentaria Henar Moreno anunció una movilización este domingo frente a la Delegación del Gobierno, en respaldo a la soberanía latinoamericana y como respuesta a hechos calificados como "violación del derecho internacional", pidiendo máxima difusión y apoyo social

Convocan "de manera urgente" una

España llama a la desescalada, pide respetar el Derecho Internacional y ofrece "sus buenos oficios"

Pedro Sánchez expresa preocupación por el operativo estadounidense en Venezuela, subraya la importancia del respeto a la legalidad internacional y reitera la disposición del Gobierno a facilitar una salida dialogada a la crisis, velando por la comunidad española en el país

España llama a la desescalada,

CCOO y UGT condenan los ataques en Venezuela e instan a la comunidad internacional a no quedarse "en silencio"

Las principales centrales sindicales españolas denuncian el operativo militar extranjero en Caracas como una violación a la legalidad internacional y llaman a organismos globales y europeos a intervenir usando mecanismos pacíficos y el diálogo para restaurar la normalidad institucional

CCOO y UGT condenan los

El Gobierno llama a la desescalada en Venezuela, pide respetar el Derecho Internacional y ofrece "sus buenos oficios"

España reacciona tras la reciente acción militar estadounidense en Caracas, pone énfasis en el respeto a normas internacionales y aboga por diálogo diplomático, asegurando atención prioritaria para su comunidad residente y apoyo a soluciones negociadas

El Gobierno llama a la

EH Bildu rechaza "con contundencia" el ataque de EEUU a Venezuela y defiende "la soberanía como principio irrenunciable"

La agrupación vasca manifestó su repudio a la ofensiva estadounidense en Caracas, calificando la acción como imperialista, y abogó por la libre determinación, mientras mantiene diálogo con aliados sudamericanos para evaluar el desarrollo de la crisis en Venezuela

EH Bildu rechaza "con contundencia"