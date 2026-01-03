Ayuso ve un "día histórico" para Venezuela y acusa al Gobierno central por "siempre" haber sido "tibio" con Maduro

La crisis venezolana suma un nuevo capítulo tras conocerse que Nicolás Maduro se encuentra bajo custodia de Estados Unidos y será trasladado a ese país para enfrentar cargos de narcoterrorismo y posesión de armas. En este escenario, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se pronunció sobre la intervención estadounidense, defendiendo su papel en el desenlace y criticando la postura del Gobierno central español, según publicó el medio Telemadrid.

Ayuso calificó como un “día histórico” y un “momento único” el desenlace de la operación estadounidense que resultó en la captura del mandatario venezolano. Tal como detalló Telemadrid, la líder autonómica acusó al Ejecutivo nacional de haber sido “siempre tan tibio” ante lo que caracterizó como una dictadura en Venezuela. Recordó que el pueblo venezolano expresó su deseo de cambio en las últimas elecciones presidenciales, durante las cuales la oposición se adjudicó la victoria aunque el oficialismo no la reconoció.

Durante la entrevista con Telemadrid, Díaz Ayuso subrayó que, conforme avanzaban los hechos más relevantes para la “liberación” del pueblo venezolano, el Gobierno de España no mostró una presencia activa. Señaló también que tanto el expresidente como diversos miembros del Ejecutivo “deben ofrecer explicaciones” respecto a sus actuaciones en la política exterior hacia Venezuela. La presidenta autonómica extendió sus críticas a las relaciones que determinados sectores del Ejecutivo central habrían mantenido con gobiernos considerados autoritarios, afirmación que apoyó al mencionar “amistades con las dictaduras”.

El contexto de la caída de Maduro, explicó Ayuso según consignó Telemadrid, ocurre después de un amplio periodo de éxodo forzado, episodios de extorsión y denuncias de torturas atribuidas al régimen. La dirigente madrileña destacó que la retirada de Maduro se relaciona con las acusaciones por narcotráfico presentadas por la Fiscalía estadounidense.

Frente a la expectativa sobre el desarrollo político de Venezuela, Díaz Ayuso manifestó que comparte la visión de que Estados Unidos lidere la transición. En palabras reproducidas por Telemadrid, Ayuso señaló que Washington está tomando cartas en el asunto para facilitar la salida del poder del régimen venezolano, argumentando que este podría negarse a una transición pacífica. El presidente Donald Trump, según reportó el mismo medio, declaró que su país “controlará Venezuela para garantizar una transición”.

Consultada respecto a la acogida de migrantes venezolanos, Isabel Díaz Ayuso resaltó que la Comunidad de Madrid se ha constituido como destino principal para quienes buscan exiliarse. Destacó que, de los cientos de miles de venezolanos que han llegado a España en los años recientes, casi la mitad eligieron establecerse en la región. Según reseñó Telemadrid, la presidenta reivindicó esta realidad para contraponer el accionar de la Comunidad de Madrid al del Ejecutivo central, al cual acusó de falta de una política clara frente a la crisis venezolana.

Díaz Ayuso aludió además a episodios concretos que cuestionan la política del Gobierno hacia Venezuela, como el paso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez por el aeropuerto madrileño de Barajas y la influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según afirmó, estos hechos evidencian una posición de “rehén” por parte del Gobierno frente a actores relevantes del chavismo y sus aliados internacionales, según lo reseñado por Telemadrid.

En un mensaje final, la presidenta madrileña dirigió palabras de apoyo a los venezolanos presentes en la Puerta del Sol, ratificando que la capital es un espacio de acogida y libertad para quienes reivindican derechos fundamentales. Subrayó que Madrid ofrece un entorno propicio para mantener viva la defensa de la democracia y expresó su deseo de que Venezuela logre recuperar la prosperidad tras este proceso que definió como irreversible.

El operativo en territorio venezolano ejecutado durante las últimas horas por fuerzas estadounidenses cerró con la detención de Nicolás Maduro, tal como confirmó públicamente el presidente Trump y fue citado por Telemadrid. La Fiscalía estadounidense ya anunció que Maduro llegará a territorio estadounidense para ser procesado por cargos relacionados con actividades de narcotráfico y posesión de armas, marcando así un nuevo giro en la situación política de Venezuela y reforzando —en palabras de Ayuso y según reportó Telemadrid— la responsabilidad internacional de la gestión de la transición.