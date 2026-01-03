Asesores de seguridad de la UE, la OTAN y Canadá llegan a Kiev para tratar las negociaciones de paz

Representantes de alto nivel de Finlandia, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido, Países Bajos y Canadá, junto con enviados de la OTAN, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, participaron en una reunión en Kiev enfocada en impulsar los diálogos de cese de hostilidades en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Según informó Europa Press, el evento concentró a asesores de seguridad nacional de los países que conforman una coalición voluntaria orientada a avanzar en iniciativas diplomáticas para garantizar la paz en Ucrania.

Tal como publicó Europa Press, Rustem Umerov, jefe negociador ucraniano y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, informó a través de su cuenta oficial en Telegram la llegada de los asesores de seguridad europeos a la capital ucraniana. En ese mensaje también destacó la relevancia del encuentro, en el que participaron representantes tanto de gobiernos nacionales como de organismos internacionales, además de precisar que la agenda giró sobre el estado actual de las negociaciones de paz y la búsqueda de nuevas estrategias conjuntas.

El medio Europa Press detalló que, en el desarrollo de estas conversaciones, Ucrania y los aliados participantes buscaron actualizaciones sobre sus posturas, avanzando evaluaciones sobre posibilidades de una mayor presión diplomática contra Rusia. Previo a la cita en Kiev, estaba programada una reunión de los jefes de Estado Mayor de los países occidentales y Ucrania para el 5 de enero, con otra instantánea de alto nivel de la “coalición de los dispuestos” organizada para el 6 de enero en Francia, de acuerdo con lo expresado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En paralelo a los movimientos de diplomacia colectiva, Zelenski mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Durante el diálogo, ambos líderes intercambiaron impresiones sobre los posibles caminos para fortalecer la diplomacia en esta etapa del conflicto y evaluaron de qué forma los aliados podrían trabajar de modo coordinado para buscar mayor justicia frente a las consecuencias generadas por la guerra, según reportó Europa Press. El jefe de Estado ucraniano comunicó a través de un mensaje en X que el trabajo de los asesores de seguridad nacional en Kiev incluyó a 18 participantes europeos colaborando en diversas iniciativas, lo que calificó como "una jornada intensa".

Europa Press indicó que el encuentro de asesores en Kiev formó parte de una serie de esfuerzos internacionales de carácter diplomático, en los que se desarrolla un intercambio de análisis, propuestas y valoraciones sobre el futuro de las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Además, los organismos multilaterales involucrados, como la OTAN y la Unión Europea, remarcaron su compromiso de acompañar los procesos de diálogo sin apartarse de su postura de respaldo a la soberanía de Ucrania.

El trabajo conjunto de los representantes de la coalición y de las entidades internacionales incluyó la revisión de los puntos pendientes en las conversaciones previas, la evaluación de nuevas dinámicas de mediación y la preparación para los próximos encuentros programados. Europa Press consignó que, en este contexto, la articulación de acciones diplomáticas se integra a una estrategia más amplia en la que se abordan posibles iniciativas para presionar por una resolución del conflicto que contemple las demandas de Ucrania y las preocupaciones de la comunidad internacional.

Además de los encuentros diplomáticos, la agenda incluyó el seguimiento de la situación sobre el terreno, alimentando el análisis estratégico de los aliados y de los organismos que tienen presencia o incidencia en el conflicto. Las temáticas abordadas en la reunión en Kiev, de acuerdo con Europa Press, integran tanto los aspectos inmediatos referidos a la violencia como también cuestiones a mediano plazo sobre reconstrucción, justicia y la posición de Ucrania en la esfera europea y global.

Estas reuniones internacionales llegan en un momento en que las posiciones entre Kiev y Moscú permanecen distantes, mientras los aliados occidentales buscan intensificar los esfuerzos de mediación y consolidar una postura conjunta hacia Rusia, según informaron las fuentes consultadas por Europa Press. Además, las citas programadas para los días inmediatamente posteriores buscan mantener el ritmo de la cooperación y la presión internacional, integrando las visiones de diversos actores involucrados en el conflicto y reflejando los intereses compartidos de seguridad en la región.

La participación de asesores de seguridad de alto rango y representantes de instituciones como la OTAN y la Comisión Europea en esta secuencia de encuentros tiene como objetivo fortalecer la coordinación y la capacidad de reacción diplomática del bloque occidental, explicaron portavoces de gobierno citados por Europa Press. La presencia de Canadá refuerza el carácter trasatlántico de la coalición, sumando a los socios europeos un actor relevante fuera del continente.

Las comunicaciones sostenidas entre Zelenski y líderes aliados, como el primer ministro británico, y la implicación directa de asesores y funcionarios de alto nivel reflejan la voluntad ucraniana de consolidar y ampliar el respaldo internacional, mientras se prepara para futuras rondas de negociaciones y la definición de estrategias ante la continuidad del conflicto, concluye Europa Press.