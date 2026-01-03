Almeida ve en la caída de Maduro "una oportunidad histórica" para Venezuela y apoya a Machado y Edmundo González

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó públicamente su respaldo a los principales dirigentes opositores de Venezuela, entre ellos María Corina Machado y Edmundo González, tras conocerse la aprehensión de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Según publicó el medio, Almeida utilizó su perfil oficial en la red social 'X' para calificar este acontecimiento como una “oportunidad histórica” para que Venezuela recupere su democracia y restablezca el Estado de Derecho.

De acuerdo con la información detallada por el medio, Almeida señaló que la intervención militar estadounidense, que concluyó con la detención de Maduro, podría abrir el camino para un futuro político distinto en Venezuela. En sus mensajes, el alcalde hizo énfasis en el apoyo de la ciudad de Madrid a los venezolanos y a la libertad, además de reconocer a Edmundo González como “presidente electo” del país sudamericano, según consignó el medio. A través de sus redes sociales, Almeida expresó: “Madrid está con Venezuela y con la libertad”.

El medio también reportó que estas declaraciones de Martínez-Almeida ocurrieron pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara los resultados de una serie de ataques realizados por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, los cuales resultaron en la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro. La operación estadounidense formalizó, por medio de un comunicado oficial del gobierno estadounidense, la confirmación de que Maduro había sido capturado. Los sucesos, de gran impacto en la política regional, despertaron rápidas reacciones entre autoridades internacionales y miembros de la comunidad venezolana en el exterior.

La posición de Almeida se integró a una corriente de mensajes de solidaridad y apoyo al proceso de transición en Venezuela, impulsada por dirigentes opositores como María Corina Machado, quien había llamado previamente a la recuperación del orden democrático en el país sudamericano. El alcalde madrileño manifestó en sus publicaciones la importancia de este momento para que la sociedad venezolana pueda acceder a cambios políticos significativos, con la consigna final: “Viva Venezuela libre”, frase que el medio recogió de manera destacada.

El respaldo de Almeida no se limitó a expresiones simbólicas, sino que incluyó el reconocimiento explícito de González como presidente legítimo, un gesto que coincide con el planteamiento de varios sectores de la política internacional respecto a la figura sucesora de Maduro tras la intervención. Tal como informó el medio, las manifestaciones del alcalde de Madrid se alinearon con el llamado internacional a restaurar la democracia y los derechos fundamentales en Venezuela.

El desarrollo de esta situación generó múltiples reacciones en redes sociales y en ambientes diplomáticos, de acuerdo con lo consignado en el medio, a medida que se difundieron detalles sobre las acciones estadounidenses y su desenlace. Las palabras de Almeida, sumadas a los acontecimientos en Caracas, alimentaron el debate sobre el futuro político de Venezuela y las repercusiones para sus relaciones internacionales, especialmente con países europeos y norteamericanos.

El medio detalló que la operación militar estadounidense marcó un punto de inflexión en la política venezolana, desencadenando una serie de declaraciones y pronunciamientos de apoyo a las aspiraciones de cambio democrático por parte de representantes internacionales. Entre ellas destacó la postura de Madrid, cuyo máximo responsable subrayó el posicionamiento de la capital española como aliada de quienes buscan construir una nueva etapa política en el país sudamericano.

El seguimiento de esta situación por parte de dirigentes europeos, reflejado en el caso de José Luis Martínez-Almeida, añade un elemento relevante al escenario internacional de respaldo a la oposición venezolana. Según recogió el medio en su reporte, el reconocimiento del rol de figuras como González y Machado en el escenario venezolano se convierte en parte de la narrativa que acompaña la transición abierta tras la intervención de las fuerzas estadounidenses.

La noticia, difundida ampliamente en medios y redes, incluye las impresiones vertidas desde el entorno del alcalde madrileño, quien insistió en la posibilidad de reconstruir instituciones democráticas y garantizar derechos a través del proceso que ahora se abre en Venezuela. Las declaraciones institucionales, sumadas a los acontecimientos recientes, delinean un contexto en el que actores internacionales continúan manifestando su atención y seguimiento a la evolución de la situación política en Venezuela.