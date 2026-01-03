Abascal pide a Maduro que se rinda "inmediatamente" tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El destino de Nicolás Maduro y Cilia Flores continúa sin esclarecerse, según fuentes oficiales de Caracas, tras el anuncio de su captura por parte de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que las fuerzas estadounidenses detuvieron a Maduro y a la primera dama durante una operación militar en Venezuela, que incluyó ataques aéreos a distintas zonas del país. Según informó Fox News, la Casa Blanca confirmó bajo anonimato que la operación pretendía ejercer presión directa sobre el mandatario venezolano. Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en representación del gobierno venezolano, reconoció públicamente que las autoridades desconocen la ubicación actual del matrimonio y solicitó a la administración estadounidense que presente una prueba de vida.

El medio Fox News detalló que la intervención militar estadounidense se llevó a cabo durante la madrugada del sábado, con bombardeos sobre áreas tanto civiles como militares. Los ataques se registraron en la capital, Caracas, y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Estas acciones fueron condenadas por el Ejecutivo venezolano como una “gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos”. Esta situación ha intensificado la tensión política y social dentro del país, generando incertidumbre sobre el futuro inmediato del poder en Venezuela.

A raíz de estos acontecimientos, Santiago Abascal, presidente de Vox, utilizó su perfil en la red social X para exigir la rendición inmediata de Maduro. Abascal consideró que la permanencia del actual gobierno solo prolongaba el sufrimiento de la población venezolana. Según recogió Fox News, el líder de Vox manifestó que “el régimen narcoterrorista de Maduro debe rendirse inmediatamente y evitar sufrimiento al pueblo venezolano, al que ha torturado sin descanso y con brutalidad”. Abascal subrayó la necesidad de un cese inmediato del gobierno venezolano especialmente después del inicio de la operación militar estadounidense y la captura del presidente.

El gobierno de Venezuela denunció ante organismos internacionales la incursión militar, señalando que los bombardeos afectaron zonas residenciales y bases militares. De acuerdo con la versión oficial venezolana, los ataques causaron daños y llevaron a un estado de emergencia nacional. La administración de Trump, por su parte, justificó la ofensiva como una reacción al “régimen narcoterrorista”, argumentando la necesidad de proteger la seguridad regional y la democracia.

Fox News indicó que, hasta el momento, no se ha difundido información precisa sobre las condiciones o el paradero final de Maduro y Flores tras su presunta captura y traslado fuera del país. Autoridades venezolanas, mediante comunicados, han enfatizado la importancia de que los mandatarios apresados aparezcan con vida y han pedido a Estados Unidos transparencia sobre los procedimientos realizados.

Distintos gobiernos y organismos multilaterales se mantienen a la espera de confirmaciones oficiales tanto sobre el desenlace de la operación como sobre la integridad de los líderes venezolanos. Mientras tanto, en Venezuela prevalece un ambiente de incertidumbre política y social, con expectativas sobre las posibles repercusiones internacionales de los acontecimientos, reportó Fox News.

La serie de acciones y declaraciones de ambas partes configuran uno de los episodios más relevantes en la reciente crisis política venezolana, cuyos resultados inmediatos y a mediano plazo permanecen abiertos a la interpretación y la observación internacional.