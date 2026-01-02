Agencias

Valverde cree que Williams "no estuvo muy acertado" en su opinión de la Supercopa

Bilbao, 2 ene (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, cree que el capitán Iñaki Williams "no estuvo muy acertado" cuando el pasado martes dijo que disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí "es una mierda".

"Independientemente de que nos guste más o menos el formato no sé si estuvo muy acertado. Tenemos que ser cuidadosos un poco con las expresiones que utilizamos", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de mañana sábado en Pamplona frente a Osasuna.

Valverde entiende que después de haber sido padre por primera vez ayer jueves, según desveló el propio técnico, "tener que marchar lejos siempre le puede trastocar un poco más".

"Al margen de que a todos nos gustaría contar con nuestros aficionados, hay que ser un poco respetuosos con todo. Además, para nosotros ir a Arabia supone prestigio, no nos vamos a engañar. Vamos a jugar una Supercopa y tenemos la posibilidad de ganar un título. Eso es la realidad y, al mismo tiempo, nuestro club está cobrando por ir allí", zanjó sobre este asunto.

