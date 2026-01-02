Agencias

Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude el centro de México

Guardar

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró este viernes en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como "severo" y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló durante su conferencia de prensa matutina que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, “y están citando al Consejo de Protección Civil y hasta ahora parece que no hay daños graves”.

La mandataria precisó que, en el caso de la Ciudad de México, en un primer sobrevuelo que hicieron helicópteros como protocolo “se informa que tampoco hay daños”.

En tanto, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle informó a través de sus redes sociales que el movimiento telúrico se sintió fuerte en varias zonas de Veracruz y que Protección Civil estatal se encuentra evaluando el territorio.

Mientras que la coordinación de Protección Civil estatal precisó que el sismo se percibió en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

“Al momento no se reportan afectaciones en infraestructura estratégica y las fuerzas de tarea continúan realizando recorridos de verificación de manera coordinada”, señaló.EFE

(foto)(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La RFEF publica el documental del triunfo de la selección española en la Liga de Naciones

Imágenes inéditas, momentos clave y testimonios de las protagonistas forman parte de la producción audiovisual sobre la conquista frente al conjunto germano, en una serie que revela detalles desconocidos del histórico logro del equipo liderado por Sonia Bermúdez

La RFEF publica el documental

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, cobra 726.000 euros al año, un 55,8% más que su sueldo oficial

Un informe señala que Christine Lagarde percibe ingresos anuales significativamente superiores a los de otros altos dirigentes europeos, incluidos complementos y retribuciones por cargos externos, según cálculos basados en documentos oficiales recopilados por el Financial Times

La presidenta del BCE, Christine

Unas bengalas en botellas de champán causaron el incendio de Crans-Montana (Suiza)

Unas bengalas en botellas de

Las fuerzas de Somalia repelen un ataque lanzado por Al Shabaab al norte de Mogadiscio

Las fuerzas de Somalia repelen

(Previa) Carlos Sainz ambiciona su quinto Tuareg en un Dakar largo y muy ajustado

(Previa) Carlos Sainz ambiciona su