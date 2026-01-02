Agencias

Un cura colombiano es apuñalado en Italia por un hombre con problemas psiquiátricos

Guardar

Roma, 2 ene (EFE).- Un sacerdote de nacionalidad colombiana, Rodrigo Grajales Gaviria, ha sido apuñalado en la ciudad italiana de Módena por un hombre con problemas psiquiátricos que ha sido ya arrestado, según han informado este viernes las autoridades locales.

El sacerdote, de 45 años, se encuentra fuera de peligro después de ser operado inmediatamente después del ataque en el hospital de Baggiovara.

El suceso tuvo lugar en la mañana del 30 de diciembre en Módena (norte), cuando el cura era apuñalado en el cuello por un hombre que le había estado siguiendo desde que coincidiera con él poco antes en el bus, tal y como ha aclarado hoy la Fiscalía en un comunicado.

El agredido ha declarado que no conocía al atacante.

Un día después de los hechos las autoridades lograron encontrar y detener al agresor, y constataron que desde hacía algunos años estaba bajo tratamiento en un centro de salud mental. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Dinamarca y Suecia se ofrecen para hospitalizar a víctimas del incendio de Suiza

Infobae

Israel vuelve a bombardear el sur del Líbano asegurando haber atacado objetivos de Hizbulá

Infobae

El Villarreal firma al mediapunta argentino Thiago Fernández hasta 2031

El Villarreal firma al mediapunta

OpenAI mejora sus modelos de audio de cara lanzamiento de un nuevo dispositivo personal

La empresa tecnológica avanza en la integración de equipos de ingeniería, producto e investigación para crear una nueva generación de asistentes inteligentes, enfocados en una experiencia natural a través de comandos verbales y respuestas adaptadas al usuario

OpenAI mejora sus modelos de

Hacienda ha devuelto ya 13.094 millones a 15,6 millones de contribuyentes del IRPF, el 95,5% del total

Hacienda ha devuelto ya 13.094