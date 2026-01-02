Tres muertos en el incendio de una vivienda en la ciudad de Madrid

Madrid, 2 ene (EFE).- Dos mujeres y un hombre, aparentemente de la misma familia, murieron esta madrugada en el incendio de una vivienda en el barrio de Carabanchel, la zona más poblada de la ciudad de Madrid.

La Policía Científica se ha hecho cargo de la investigación y los agentes están a la espera de que bajen las temperaturas en el inmueble afectado, para poder acceder a recabar indicios y, así, tratar de determinar la posible acusa del incendio, según informaron a EFE fuentes policiales.

Dos de las víctimas fallecieron por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, según explicó un portavoz del servicio de atención sanitario de urgencias y emergencias del Ayuntamiento de Madrid en un vídeo difundido en la red social X.

Algunos medios han informado de que las víctimas son una mujer de 90 años y sus dos hijos.

El incendio se declaró sobre las dos y media de la madrugada de este viernes (hora local) y se originó en la tercera planta de una vivienda de Carabanchel, un extenso distrito en el que viven alrededor de 280.000 personas.

El fuego rompió por la fachada posterior del edificio y el humo afectó también a dos áticos superiores en los que los bomberos de Madrid tuvieron que rescatar a dos personas, ambas en buen estado. EFE

(foto)