Temas del día de EFE Internacional del 2 de enero de 2026 (13.00 GMT)

SUIZA INCENDIO

Crans Montana (Suiza) - Las autoridades suizas investigan las causas del incendio en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos, donde al menos 40 personas murieron y 115 resultaron heridas, gran parte de ellas graves y algunas trasladadas para su atención médica a Alemania, Francia e Italia, mientras continúa la identificación de las víctimas. Por Isabel Saco

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Testimonios recogidos por EFE en Crans Montana apuntan a un accidente pirotécnico como causa de esta tragedia que ha enlutado a Suiza, una tragedia que se acentuó por una escalera -la única salida del subsuelo donde se desarrollaba la fiesta- en forma de reloj de arena, ancha en los extremos, pero bastante angosta en el medio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos, principalmente hijos, nietos o sobrinos, con una oleada de llamamientos en redes sociales para localizar a los desaparecidos, entre quienes hay adolescentes nacidos en 2010 o 2011.

(Texto)

- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió este viernes en la localidad suiza de Crans Montana aclarar las circunstancias del incendio y preguntado por los vídeos que circulan en internet, en los que se ve el uso de bengalas dentro del bar y el inicio del fuego, consideró que es una actitud "poco responsable".

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se están enviando testimonios e informaciones desde otras capitales europeas, sobre todo París y Roma, sobre las posibles víctimas de dichas nacionalidades y la situación de los heridos trasladados a los hospitales)

IRÁN PROTESTAS

Teherán - Al menos siete personas han muerto y más de un centenar han sido detenidas durante cinco días de manifestaciones en diversas ciudades de Irán, que comenzaron como protestas económicas por la caída del valor del rial y la inflación, pero más tarde se han derivado en demandas políticas y críticas directas al liderazgo del país.

(Texto)

- El presidente de EEUU, Donald Trump, dice que si Irán dispara a los manifestantes EE.UU. acudirá a su rescate, advertencia que ya ha sido contestada por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.

(Texto)

EEUU VENEZUELA

Caracas/Washington.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha insistido que está listo para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, en una entrevista transmitida por el canal estatal VTV, en medio del despliegue militar contra el tráfico de drogas que Washington ordenó en el Caribe.

(Texto) (Vídeo)

(Se ha enviado a las 03.58 GMT un resumen con todas las declaraciones del presidente venezolano en la entrevista transmitida por el canal VTV, en la que ha dicho que garantizará la integridad territorial de Venezuela y que solo ha tenido una conversación con el presidente de EEUU, Donald Trump).

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - Fuertes nevadas y heladas de hasta 14 grados bajo cero se unen a los desafíos de la defensa de Ucrania, al tiempo que continúan los cortes masivos de electricidad en todo el país debido a los continuos ataques rusos contra el sistema energético y otras infraestructuras vitales. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto) (Foto)

- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes que eligió como nuevo jefe de su gabinete a Kiril Budanov, actual responsable de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR).

ISRAEL PALESTINA

Yafa (Israel) - En acrílico sobre papel, la palabra 'Genocidio' resalta sobre una pared gris, tapada apenas por una planta marchita. David Reeb, artista israelí que ha retratado la violencia israelí en Cisjordania durante décadas, expone por primera vez en Israel obras sobre la destrucción en Gaza en una exhibición pequeña y prácticamente escondida. (Entrevista)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviado a las 09.13 GMT)

MÉXICO INMIGRACIÓN

Ciudad de México - Para miles de migrantes, México se ha convertido en un país de destino y ya no de paso como era antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, de modo que la capital de país se ha convertido en una de las ciudades donde personas extranjeras buscan empleo y oportunidades para establecerse definitivamente.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BOLIVIA ECONOMÍA

La Paz - El Gobierno de Bolivia y los sindicatos del país mantienen posiciones confrontadas respecto a la decisión del presidente Rodrigo Paz de retirar el subsidio a los combustibles y se preparan para el diálogo que empezará el próximo lunes, donde los trabajadores tienen previsto exigir una nueva norma.

(Texto)

MEDIOAMBIENTE GEOPOLÍTICA

Redacción Medioambiente - La Unión Europea, principal financiador de la acción climática, y China, primer emisor de gases contaminantes y, al tiempo, mayor inversor en renovables, se disputarán el liderazgo verde en 2026, año en el que el adiós estadounidense al Acuerdo de París dificultará la transición ecológica pero, según los expertos, no podrá detener la dinámica de los mercados.

(Texto)

(Enviado a las 09.30 GMT)

INDONESIA SEXO EXTRAMARITAL

Yakarta.- Indonesia empieza a regirse este viernes por un nuevo código penal que tipifica como delitos la apostasía, y que contempla penas de prisión por ofensas al presidente o por mantener relaciones sexuales extramaritales, entre otros cambios criticados por organizaciones de derechos humanos.

(Texto)

(Enviado a las 09.30 GMT)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Lisboa.- TAP REPRIVATIZACIÓN.- Comienza la segunda fase del proceso de reprivatización de la aerolínea portuguesa TAP con el envío de invitaciones a los grupos interesados, IAG (donde está integrado Iberia), Air France-KLM y Lufthansa, para que envíen sus propuestas no vinculantes.

América

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice mensual de actividad económica (Imacec) de noviembre, que se considera una estimación adelantada del PIB. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina difunde este viernes los datos de la recaudación tributaria de diciembre de 2025. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ GOBIERNO.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofrece el tradicional informe de gestión de inicio de año ante el Parlamento. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA ECONOMÍA.- El Gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana (COB) mantienen posiciones confrontadas respecto al decreto 5503, que retiró el subsidio a los combustibles, de cara al diálogo previsto para el lunes, en el que los trabajadores exigen una nueva norma consensuada y la abrogación de la vigente. (Texto)

13:00h.- Bogotá.- COLOMBIA MÚSICA.- La cantante Ayiiti interpreta y reinterpreta el compas haitiano en escenarios culturales y educativos de Colombia, en plena expansión de ese género tras su reconocimiento por la Unesco, para tender puentes entre la diáspora del país antillano, la música urbana y el público colombiano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245