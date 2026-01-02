Seis italianos desaparecidos y trece hospitalizados tras el incendio de Suiza

Roma, 2 ene (EFE).- Italia busca a 6 connacionales desaparecidos en el incendio de un bar en la localidad suiza de Crans Montana, con al menos 40 muertos y unos 115 heridos, mientras trata a los tres primeros trasladados a un hospital de Milán.

Los italianos involucrados en la tragedia habrían sido 19, según el dato más actualizado y provisional proporcionado por Suiza a las autoridades italianas, según informan a EFE fuentes oficiales.

De estos 19, un total de 13 personas han sido localizadas heridas e ingresadas en varios hospitales y 6 siguen todavía desaparecidas.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, viajará este viernes al lugar del desastre para recabar información y su llegada está prevista a las 12.00 hora local (11.00 GT).

El incendio se desató la pasada noche en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban la Nochevieja, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.

Italia ha ofrecido su ayuda a la vecina Suiza para afrontar la emergencia y tres jóvenes italianos ya han sido trasladados en helicóptero al hospital Niguarda de Milán, centro de referencia del norte italiano para casos de grandes quemados.

Los tres pacientes son una chica de 30 años y dos chicos de 16 y han llegado intubados y con quemaduras en torno al 30 % y 40 % de sus cuerpos.

Otros dos jóvenes víctimas del incendio hospitalizados en Berna y Zurich por ahora no pueden ser enviados a Italia debido a su grave situación.

Italia ha enviado además un equipo de psicólogos a Crans Montana para asistir a los familiares que buscan a italianos desaparecidos. EFE