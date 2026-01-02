Rusia frustra ataque con 66 drones ucranianos, siete se dirigían a Moscú

Moscú, 2 ene (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 66 drones ucranianos, de los cuales, siete se dirigían a Moscú, informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram.

"Entre las 23:00 y las 07:00 (hora Moscú), los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 64 drones ucranianos de ala fija", apuntó la nota ministerial.

La mayoría de los drones fueron interceptados sobrevolando las regiones de Samara (veinte), Vorónezh (ocho) y Sarátov (ocho).

Siete drones fueron derribados en la región de Moscú, cinco de los cuales se dirigían a la capital.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, comunicó el derribo de otros dos drones que se dirigían a la urbe.

Seis drones fueron abatidos en Riazán, otros seis en Rostov, tres en Tula y dos en Bélgorod, donde impactó un misil contra un edificio residencial que hirió a dos civiles, según las autoridades locales.

Las defensas rusas también derribaron drones en Kursk, Kaluga, Penza y Tambov.

Las pasada Nochevieja Rusia destruyó 168 drones ucranianos que atacaron varias regiones rusas, incluida la ciudad de Moscú. EFE