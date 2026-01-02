Parsons: "Los Juegos de Milán-Cortina supondrán una experiencia transformadora"

Redacción deportes, 2 ene (EFE).- El brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, declaró que en 2025 se consiguieron "algunos logros claves" para seguir impulsando el movimiento global del deporte de personas con discapacidad y aseguró que en este 2026 los retos son mayores con los Juegos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, que supondrán "una experiencia transformadora".

Parsons, presidente del IPC desde 2017, fue reelegido hace cuatro meses para un tercer mandato de cuatro año con los retos por la celebración de los Juegos de invierno 2026 y de verano de 2028 en Los Ángeles como principales piedras angulares.

"Es el mayor honor de mi vida servir a este movimiento y a sus atletas. En mi último mandato, espero culminar algunas tareas iniciadas en 2017, cuando fui elegido por primera vez. Quiero consolidar mi sólida relación con el COI para llevar nuestra colaboración a un nuevo nivel e iniciar otros proyectos que impulsarán el movimiento paralímpico", dijo Parsons en una carta de año nuevo publicada en la web del IPC.

"Mirando hacia atrás se logró mucho en 2025, pero lograremos aún más este año, especialmente con el cincuenta aniversario desde los primeros Juegos Paralímpicos de Invierno", confesó.

"Estoy seguro de que Milán-Cortina serán los mejores Juegos Paralímpicos de invierno hasta la fecha en cuanto a rendimiento deportivo. China elevó el listón en Pekín 2022 y será fantástico ver cómo reaccionan otros países ahora. Los Juegos ya están transformando Italia y las autoridades allí están haciendo un gran trabajo utilizando el evento para acelerar sus propias iniciativas de inclusión: otra prueba de que el cambio comienza con el deporte", señaló.

"Para que los Juegos sean un éxito, necesitamos que el público italiano se una en masa a apoyar a los atletas. Los comentarios de París 2024 fueron que competir ante multitudes abarrotadas fue increíble para los atletas, y estoy seguro de que los italianos querrán ir un paso más allá con el ambiente que crean en su hielo y nieve", apuntó.

"Para quienes planean asistir, les prometo una experiencia transformadora. El deporte será increíble, las sedes, las más hermosas jamás vistas, y las actuaciones de los atletas cambiarán su actitud hacia las personas con discapacidad", concluyó.