Países árabes y musulmanes piden a Israel que permita actuar a las ONG en medio del temporal que sacude Gaza

Nueve países árabes y musulmanes han pedido este viernes a Israel que revoque su decisión de impedir el trabajo en Gaza de las ONG internacionales en un momento especialmente crítico por el temporal de lluvias que está sacudiendo el enclave palestino y que ha dejado ya muertes por hipotermia y por el colapso de edificios debilitados por meses de bombardeos israelíes.

La declaración viene firmada por los ministerios de Exteriores de Pakistán, Indonesia, Jordania, Turquía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y, en particular, por las dos grandes potencias mediadoras en el conflicto, Qatar y Egipto, que llaman a un incremento urgente de la entrada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como de materiales de construcción para apuntalar cualquier estructura salvable.

Además, se suman a las peticiones internacionales para que Israel revoque su decisión de prohibir la labor de casi 40 agencias humanitarias internacionales. Dada la crítica situación, piden los firmantes, estas agencias deben trabajar "de manera sostenida, predecible y sin restricciones, dado su papel integral en la respuesta humanitaria en la Franja" y "cualquier intento de obstaculizar su capacidad operativa es inaceptable".

"Los ministros destacaron que el clima severo ha puesto de manifiesto la fragilidad de las condiciones humanitarias existentes, en particular para casi 1,9 millones de personas y familias desplazadas que viven en refugios inadecuados", reza un comunicado que habla de "campamentos inundados, tiendas de campaña dañadas y edificios derrumbados", así como "brotes de enfermedades, especialmente entre niños, mujeres, ancianos y personas con vulnerabilidad médica".

Los ministros instan por último a la comunidad internacional a "asumir sus responsabilidades jurídicas y morales" y "a presionar a Israel, como potencia ocupante, para que levante de inmediato las restricciones al ingreso y distribución de suministros esenciales, incluidas tiendas de campaña, materiales de refugio, asistencia médica, agua potable, combustible y apoyo sanitario".