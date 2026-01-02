México repatría cuerpos de muertos en accidente de aeronave médica en Texas

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- La Secretaría de Marina (Semar) repatrió este viernes de enero los cuerpos de los seis mexicanos, entre ellos un menor, que murieron en un accidente aéreo en Galveston, Texas, confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Ya están aquí (los restos). E incluso va a haber un homenaje a los marinos”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con la información, al mediodía del jueves el avión de la Marina aterrizó en el Aeropuerto Internacional Scholes para iniciar los trámites de entrega de cuerpos e iniciar la investigación de lo ocurrido.

La mañana de este viernes los cuerpos de las seis víctimas fueron subidos al avión oficial para su regreso a México y entrega a sus familiares.

El pasado 22 de diciembre una aeronave de la Secretaría de Marina se desplomó en la bahía de Galveston, (Texas, EEUU) poco antes de llegar a su destino.

El avión, un modelo bimotor de transporte ligero, llevaba a cuatro miembros de la Marina mexicana y a cuatro civiles, incluyendo a un menor que presentaba quemaduras graves, al que se estaba trasladando desde Campeche (sureste de México) al hospital pediátrico Shriner's de Galveston en colaboración con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la asistencia de menores con quemaduras severas.

El avión despegó de Mérida, en el estado mexicano de Yucatán, y se dirigía al Aeropuerto Internacional Galveston Scholes, a unos 80 kilómetros al sureste de Houston, según la web de seguimiento aéreo FlightRadar24.

Otros testigos han asegurado que en el momento del siniestro, en la zona había muy poca visibilidad debido a la niebla, motivo por el que se cree que pudo ocurrir el accidente. EFE

