Maduro niega haber tenido una segunda conversación con Trump, pero llama a negociar

El presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvo que Venezuela ha derribado 431 aeronaves vinculadas al narcotráfico provenientes del extranjero y de Colombia. En este contexto, según consignó Europa Press, el mandatario negó haber sostenido una segunda conversación telefónica reciente con su entonces homólogo estadounidense, Donald Trump, pese a las declaraciones de este último sobre un contacto reciente, y manifestó la disposición de su gobierno a iniciar una negociación seria con Estados Unidos en diversos ámbitos.

Durante una entrevista difundida el jueves por la cadena estatal VTV, Maduro precisó que solo ha existido una comunicación directa con Trump el 21 de noviembre desde la Casa Blanca. “Nosotros hemos tenido una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca”, afirmó el dirigente venezolano, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. Añadió que esa conversación fue breve, con una duración de diez minutos, en un tono “muy respetuoso” y hasta “agradable”, aunque posteriormente no se alcanzaron avances satisfactorios, según relató. Maduro situó estos hechos dentro de la campaña estadounidense contra su administración, que ha incluido sanciones económicas a entidades y personas venezolanas, el bombardeo de embarcaciones en aguas del Caribe, la confiscación de petroleros con crudo venezolano y la destrucción de una infraestructura presuntamente vinculada al narcotráfico.

Europa Press detalló que, pese al contexto de tensiones y a la falta de avances tras el contacto, Maduro reiteró la disposición de su gobierno para entablar un diálogo formal con Estados Unidos. El mandatario puntualizó que existe voluntad de negociación en temas como la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo energético, así como en la búsqueda de acuerdos económicos integrales. Se refirió a la posibilidad de establecer acuerdos semejantes a los alcanzados con la estadounidense Chevron, indicando la apertura de Venezuela a inversiones estadounidenses en la industria petrolera y la disponibilidad del país para cerrar tratos en materia de combate al narcotráfico y cooperación económica.

El mandatario venezolano centró su explicación en la situación del narcotráfico en la frontera con Colombia, responsabilizando a este país de la producción y el traslado de cocaína en la región. Europa Press reportó que Maduro argumentó que toda la cocaína que circula en el área procede de Colombia y describió los esfuerzos venezolanos en la vigilancia y control de la frontera como una inversión significativa por parte de las autoridades venezolanas, dados los recursos desplegados en operativos, policías y militares ante la falta de cooperación del lado colombiano. De acuerdo con Maduro, la ausencia de medidas de seguridad efectiva en la frontera colombiana obliga a Venezuela a asumir el conjunto de tareas de control y protección en la zona limítrofe.

En línea con estas declaraciones, Maduro destacó el modelo venezolano de combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, refiriéndose a las cifras de aeronaves derribadas relacionadas con el comercio ilegal de drogas, que según él ya alcanzan las 431 unidades destruidas. El anuncio coincidió con el reporte reciente del ejército venezolano sobre la destrucción de una aeronave presuntamente utilizada para el transporte de drogas, ocurrido cerca de la frontera con Colombia.

Las afirmaciones de Maduro y el énfasis en el combate al narcotráfico aparecen en medio de la presión internacional que enfrenta su gobierno, detalló Europa Press, y a pocos días de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, hubiera declarado que una instalación venezolana recientemente atacada por Estados Unidos serviría a la producción de cocaína para la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Petro sostuvo, siempre según Europa Press, que el ELN utiliza este tipo de infraestructuras para operar desde y en territorio venezolano.

El medio también añadió que Maduro acusó falta de colaboración por parte de las autoridades colombianas, lo que, a su juicio, rodea a su gobierno de la responsabilidad casi exclusiva sobre el control de la región fronteriza. Además, Maduro remarcó que está dispuesto a comenzar conversaciones “en serio” con la administración estadounidense para enfrentar de manera conjunta el narcotráfico y para ampliar la cooperación en el sector energético, manifestando su interés en que se establezcan acuerdos integrales de desarrollo económico.