La hija de Kim Jong-un visita por primera vez el mausoleo familiar junto a su padre

Seúl, 2 ene (EFE).- La hija del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, acompañó por primera vez a sus padres en una visita al mausoleo familiar durante los actos oficiales del Año Nuevo, informó este viernes la agencia estatal KCNA, en un evento que refuerza su proyección pública como posible heredera del régimen.

El dirigente norcoreano Kim Jong-un y su hija, de quien no se ha revelado oficialmente edad ni nombre, pero se cree que podría tener unos 12 años de edad y llamarse Kim Ju-ae, fueron fotografiados junto con otros órganos de poder en el Palacio del Sol de Kumsusan de Pionyang, según imágenes compartidas KCNA.

Kim visitó el primer día del año el mausoleo donde se encuentran los restos de su padre y su abuelo, Kim Jong-il y Kim Il-sung, acompañado por altos cargos y familia, incluida su esposa, Ri Sol-ju, y su hija Ju-ae, cuya presencia no fue mencionada en los textos oficiales, pero sí reflejada en las imágenes difundidas.

Se trata de la primera visita conocida de Ju-ae al mausoleo desde que apareció por primera vez en los medios estatales en noviembre de 2022, durante una inspección al lanzamiento de un misil balístico intercontinental.

La presencia de Ju-ae a este acto ocurre además casi una semana después de la visita del líder norcoreano junto a su hija a un complejo de hoteles de lujo, o su viaje a Pekín el pasado septiembre para asistir al desfile militar chino con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

Estas apariciones públicas cada vez más frecuentes han sido interpretadas como un paso más en una posible sucesión, sin que exista una confirmación formal.

Los medios norcoreanos rara vez difunden información sobre los familiares cercanos de la dinastía Kim, que gobierna el país con mano de hierro desde los años cuarenta, pero la situación ha evolucionado desde la llegada al poder de Kim Jong-un y, especialmente, con la exposición de las mujeres de la familia. EFE

