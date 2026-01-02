Italia pide aclarar el incendio en Suiza pero ve "poco responsable" las bengalas en un bar

Crans Montana, 2 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió este viernes en la localidad suiza de Crans Montana aclarar las circunstancias del incendio en un bar en la noche de fin de año, en el que perdieron la vida al menos al menos 40 personas y 115 resultaron heridas, varias de ellas de nacionalidad italiana.

"Lamentablemente las imágenes que hemos visto son dramáticas, algo no ha funcionado. Tocará a la magistratura hacer la investigación y determinar responsabilidades. Es lo primero que he pedido a la procuradora general", avanzó a los medios Tajani.

El ministro y vicepresidente del Gobierno italiano aclaró tras reunirse con las autoridades helvéticas que la colaboración es "positiva" pero avisó que, tras "salvar vidas", la búsqueda de la verdad es "fundamental".

Preguntado por los vídeos que circulan en internet, en los que se ve el uso de bengalas dentro del bar y el inicio del fuego, Tajani consideró que es "poco responsable".

"Yo no conocía el local pero el uso de fuegos artificios, aunque sean pequeños, en un local así... diría que me parece una elección poco responsable", dijo el jefe de la diplomacia italiana, que depositó una corona de flores a las puertas del bar.

El incendio se desató la pasada Nochevieja en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban el Año Nuevo, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.

El Ministerio de Exteriores de Italia ha confirmado 19 italianos involucrados en la tragedia, de los que 6 siguen desaparecidos y 13 hospitalizados (3 en Milán y 10 en Suiza).

Ayer fueron trasladados en helicóptero al hospital especializado en Grandes Quemados de Niguarda, en Milán (norte), tres italianos, una chica de 29 años y dos chicos de 16, mientras que este viernes se espera la llegada de otros cuatro pacientes desde Suiza.

Por otro lado, en Italia algunos medios avanzan que la primera víctima mortal italiana confirmada es Emanuele Galeppini, golfista de 16 años, una noticia confirmada por la Federación Italiana de Golf a pesar de que el Ministerio de Exteriores y la familia piden esperar a las pruebas de ADN.

Aunque no se refirió a este caso, Tajani se mostró cauto ya que, entre los muchos heridos aún en los hospitales suizos, hay tres heridos que aún no han sido identificados.

"Sabemos que hay tres heridos aún no identificados. Esperamos que puedan ser italianos", ha augurado.

El Gobierno italiano ha ofrecido a Suiza la máxima colaboración en esta tragedia, con el despliegue de medios de la Protección Civil y el envío de médicos y psicólogos, y se ha ofrecido a acoger en sus hospitales a heridos de otras nacionalidades.

También ha avanzado a Suiza la disponibilidad de la Policía Científica italiana para sumarse a las difíciles tareas de identificación de las víctimas y heridos, gravemente quemados. EFE

