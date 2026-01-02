Agencias

Italia pide aclarar el incendio de Suiza y ve "poco responsable" usar bengalas en un bar

Guardar

Crans Montana (Suiza), 2 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, pidió este viernes en la localidad suiza de Crans Montana aclarar las circunstancias del incendio en un bar en la noche de fin de año, que se saldó con al menos 40 muertos y 115 heridos, varios de ellos italianos.

"Lamentablemente las imágenes que hemos visto son dramáticas, algo no ha funcionado. Tocará a la magistratura hacer la investigación y determinar responsabilidades. Es lo primero que he pedido a la procuradora general", avanzó a los medios Tajani, quien consideró "poco responsable" el uso de bengalas en un bar.

El ministro y vicepresidente italiano aclaró tras reunirse con las autoridades helvéticas que la colaboración es "positiva" pero avisó que, tras "salvar vidas", la búsqueda de la verdad es "fundamental". EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Internacional del 2 de enero de 2026 (13.00 GMT)

Infobae

España recibió 91,5 millones de turistas internacionales hasta noviembre, un 3,4% más, récord histórico

España recibió 91,5 millones de

Borrell avisa:"No se que más hace falta que haga Trump para que entendamos que EEUU y Europa no son los aliados de ayer"

Josep Borrell advierte que Europa debe reconsiderar la relación con Estados Unidos bajo el mandato de Trump, citando sanciones políticas, tensiones nucleares y recientes restricciones a funcionarios europeos como señales de una ruptura en la confianza transatlántica

Borrell avisa:"No se que más

Médicos del Mundo rechaza los argumentos de Israel para suspender su registro para operar en Palestina

Médicos del Mundo rechaza los

España expresa sus condolencias por la tragedia en Crans-Montana y ofrece ayuda a Suiza para acoger heridos

España expresa sus condolencias por