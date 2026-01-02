Israel vuelve a bombardear el sur del Líbano asegurando haber atacado objetivos de Hizbulá

Jerusalén, 2 ene (EFE).- El Ejército de Israel bombardeó este viernes diferentes puntos del sur del Líbano, una zona que suele atacar diariamente pese a que hay declarado un alto el fuego entre ambos países, asegurando haber "atacado infraestructura terrorista" de la milicia chií Hizbulá.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, por sus siglas en inglés) atacaron instalaciones de infraestructura terrorista de Hizbulá en varias zonas del sur del Líbano", recoge el comunicado castrense.

Además, Israel sostiene que atacaron "un complejo de entrenamiento" utilizado por la fuerza de élite Radwan del grupo Hizbulá "para realizar ejercicios y entrenar a sus terroristas, con el fin de planificar y ejecutar ataques terroristas contra tropas y civiles israelíes".

"El entrenamiento de los terroristas en el complejo incluyó ejercicios de tiro y otros ejercicios con armas. Además, el Ejército atacó estructuras militares que recientemente se utilizaban para almacenar armas para las actividades terroristas de Hizbulá", agrega la nota.

Israel dice que estos entrenamientos militares por parte del grupo libanés "constituyen una violación del acuerdo de alto fuego y representan una amenaza" para su Estado.

En noviembre de 2024, Israel y Líbano firmaron un alto el fuego que más de dos años después sigue en vigor, si bien las tropas israelíes todavía mantienen posiciones en el sur del país árabe y los bombardeos son prácticamente diarios.

El grupo Hizbulá, por su parte, dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones, poco después de la entrada en vigor de esa alto el fuego.

Sin embargo, en estos últimos meses el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que Hizbulá está intentando rearmarse.

Esta situación vuelve a poner en la cuerda floja la estabilidad de la región, que Israel aspira a controlar con el apoyo de su máximo aliado, Estados Unidos. EFE