FundéuRAE: "propósitos de año nuevo", con minúsculas, alude a los de todo el año

Madrid, 02 ene (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que la expresión “propósitos de año nuevo”, enteramente en minúsculas, es la adecuada en referencia a los objetivos que se plantean para todo el año que empieza, y no “propósitos de Año Nuevo”.

Sin embargo, es común ver frases como estas en las noticias relacionadas con las metas que se trazan para los siguientes doce meses: “Estos son los 10 propósitos de Año Nuevo más comunes en España”, “Para conseguir cumplir con los propósitos de Año Nuevo no basta con querer” o “Cómo establecer propósitos de Año Nuevo realistas”.

“Año Nuevo”, con ambas palabras en mayúscula, es el nombre de la festividad del 1 de enero, mientras que, para aludir a todo el año que comienza, la expresión “año nuevo” se escribe con minúsculas en sus dos componentes. Dado que en este contexto se habla de las intenciones que se proyectan para todo el año entrante, lo apropiado es emplear “propósitos de año nuevo”.

Como expresión meramente descriptiva, se escribe con la palabra “propósitos” también en minúscula.

Por ello, en las frases iniciales lo indicado habría sido escribir “Estos son los 10 propósitos de año nuevo más comunes en España”, “Para conseguir cumplir con los propósitos de año nuevo no basta con querer” y “Cómo establecer propósitos de año nuevo realistas”.

Es preferible, finalmente, evitar el uso de “resolución” con el sentido que le corresponde a “propósito”, como calco del inglés.

