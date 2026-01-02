Fuerzas somalís matan a dos importantes líderes del grupo yihadista Al Shabab

Nairobi, 2 ene (EFE).- Fuerzas somalís, con la ayuda de socios internacionales, mataron a dos destacados líderes del grupo yihadista Al Shabab, incluyendo a un alto responsable y experto en explosivos de la organización, informaron los servicios de inteligencia del país.

Según un comunicado de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) de Somalia recogido este viernes por medios locales, ambos cabecillas terroristas fueron abatidos en una "operación de precisión" con un bombardeo en el sur del país, en la región del Medio Juba, en la localidad de Jilib, que funciona como la capital del territorio controlado por Al Shabab.

La NISA describió a Abdullahi Osman Mohamed, conocido popularmente como 'Ingeniero Ismail', como un alto responsable de la gestión de explosivos en la organización terrorista, que también dirigía el aparato mediático del grupo.

El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre su paradero.

El otro hombre abatido, Abdikarim Mohamed Hersi, estaba involucrado en las operaciones de propaganda del grupo en la región.

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de EE.UU. y Turquía en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE