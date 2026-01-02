FC Barcelona, Real Madrid y Atlético afrontan la cuesta de enero con la Supercopa como gran examen

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid vivirán un mes de enero cargado de partidos en el que se jugarán el primer título del año, la Supercopa de España, clasificarse en el 'Top 8' en la fase liga de la Liga de Campeones, mantener el pulso por LaLiga EA Sports y no tropezar en la Copa del Rey.

Acaba de comenzar el año 2026 y los tres 'grandes' de la actualidad en el fútbol español ya empiezan a jugarse algunas de sus aspiraciones en la temporada. El mes de enero es sinónimo de dos partidos por semana, eliminatorias coperas, final de la primera fase de la Liga de Campeones y, sobre todo, de Supercopa de España. Cuatro competiciones a las que tendrán que tendrán que hacer frente 'culers', blancos y colchoneros.

En el caso del FC Barcelona, las exigencia se adelanta unos días. Los de Hansi Flick vivirán uno de los partidos señalados en el calendario de cada temporada antes de poner rumbo a Arabia Saudí: el derbi barcelonés. Este sábado visitarán el RCDE Stadium para medirse al mejor Espanyol del siglo XXI a estas alturas de competición, en un partido que también estará marcado por la vuelta de Joan García a territorio perico.

También exigentes serán los compromisos ligueros de Real Madrid y Atlético de Madrid antes del derbi de semifinales en Arabia. Los de Xabi Alonso reciben al Real Betis en el Santiago Bernabéu, y los de Diego Pablo Simeone visitarán a la siempre complicada Real Sociedad pese a que no esté en su mejor momento. Todo ello, cuatro días antes de verse las caras por un puesto en la final de la Supercopa de España, una competición que puede ser clave para el devenir de ambos conjuntos en lo que resta de temporada y que se celebra del 7 al 11 de enero.

En el primer título de 2026, los tres lucharán junto al Athletic Club, que ya se hizo con el título en 2021, por conseguir el tercer trofeo nacional, en importancia, del curso. Pese a ello, un buen o mal resultado podría tener consecuencias en los siguientes meses de competición. Prueba de ello fue la eliminación del FC Barcelona en 2020 a costa del Atlético de Madrid, un resultado que le costó el puesto a Ernesto Valverde.

En este sentido, el que parece jugarse más es el Real Madrid y Xabi Alonso, que tendrán que lidiar con un siempre igualado y tenso derbi ante un Atlético que quiere aspirar a todo este año y que retorna al torneo tras su ausencia del año pasado. El conjunto madridista, donde su técnico parece tener el crédito justo, no puede permitirse un resbalón y lo tendrá que hacer, salvo milagrosa recuperación, sin su mejor futbolista, Kylian Mbappé. De los cuatro, el Barça, que cerró el 2025 a gran nivel, parte como el favorito.

Después, volverá la Copa del Rey y se cerrará la fase liga de la Liga de Campeones, además de las dos primeras jornadas de la segunda vuelta de LaLiga EA Sports. Exigencia en el calendario que hará que Barça, Real Madrid y Atlético afronten siete u ocho partidos en 25 días --tres jornadas de Liga, dos jornadas de Champions, Supercopa de España y octavos de final de la Copa del Rey--.

En clave europea, Real Madrid y Atlético de Madrid afrontan las dos últimas jornadas de la fase liga de la Champions dentro de las primeras ocho posiciones y evitarse dos partidos de más en un mes de febrero también muy cargado. Así, si los blancos vencen a Mónaco, en casa, y Benfica, a domicilio, y los colchoneros a Galatasaray, en Turquía, y Bodo/Glimt, en el Riyadh Air Metropolitano, estarán en los octavos. Peor escenario tiene el Barça que, además de ganar en Praga al Slavia y al Copenhague en el Camp Nou, necesita que algunos de los equipos que tiene por delante se deje puntos.

Menos problemas debería suponer el alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey. Los tres tienen el privilegio de ser cabezas de serie en el sorteo, junto al Athletic Club, lo que hace que su rival de octavos sea de LaLiga Hypermotion --Burgos, Cultural Leonesa, Deportivo de la Coruña, Racing de Santander o Albacete--. Una eliminatoria, que se jugará entre el 13 y el 15 de enero, lejos de casa, pero bastante asequible para todos ellos.

En la competición doméstica, el líder Barça, además del derbi, tendrá que visitar Anoeta, donde cayó la temporada pasada, y recibir al Real Oviedo. El Real Madrid, más allá del partido en el Bernabéu ante el Real Betis, recibirá al Levante y visitará La Cerámica, campo en el que sólo ha ganado en dos de sus últimas nueve visitas. Por último, el Atlético, después del estreno del año en San Sebastián, recibirá al Deportivo Alavés y el RCD Mallorca.