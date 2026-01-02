Familias buscan a adolescentes desaparecidos con llamamientos en redes sociales

Crans Montana (Suiza), 2 ene.- Numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos, principalmente hijos, nietos o sobrinos, desaparecidos desde la Nochevieja, con una oleada de llamamientos en redes sociales para localizar a los desaparecidos, entre quienes hay adolescentes nacidos en 2010 o 2011.

Se teme que algunos de ellos puedan haberse encontrado en el local nocturno “Le Constellation” de Crans Montana, donde se produjo un incendio que provocó 40 muertes confirmadas y ha provocado heridas graves a 115 personas.

Algunas de estas últimas han empezado a ser trasladadas a Italia, Alemania y Francia para recibir tratamientos de sus quemaduras altamente especializados.

Algunos hospitales en Suiza cuentan con unidades especiales para quemados graves, pero que no tienen la capacidad de atender al mismo tiempo a tal cantidad de pacientes, por lo que las autoridades suizas han aceptado la ayuda ofrecida por esos gobiernos.

Se sabe, por declaraciones de las autoridades sanitarias del cantón de Valais (al que pertenece Crans Montana), que todavía no se ha identificado a todos los heridos, debido al estado en el que fueron trasladados a los centros hospitalarios y porque en muchos casos sus documentos se habían calcinado.

En redes sociales hay cerca de medio centenar de publicaciones en las que familiares y amigos piden ayuda para encontrar a los desaparecidos, la mayoría en torno a la veintena.

Con sus fotos y con indicaciones de la ropa que llevaban la madrugada del jueves, piden cualquier información que les dé pistas sobre si salieron del local, si fueron ingresados o si les trasladaron a otra ciudad para ser atendidos.

En varias publicaciones aparecen rostros muy juveniles, de menores de edad, y peticiones a los usuarios para que hagan circular la información lo máximo posible.

Asimismo, han aparecido en Instagram y Facebook páginas que centralizan estos llamamientos realizados en su mayor parte en francés, idioma de este cantón de Suiza, como “cransmontana.avisderecherche” o “Cran Montana 01.01.2026 Recherche Personnes”. EFE