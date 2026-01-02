Agencias

El VfB Stuttgart ficha a Jeremy Arévalo (Racing)

Santander, 2 ene (EFE).- El VfB Stuttgart, quinto clasificado de la Bundesliga alemana, ha fichado a Jeremy Arévalo tras abonar al Real Racing Club la cantidad fijada para la cláusula de rescisión de su contrato.

El club cántabro, que ha informado de la marcha de Jeremy en un comunicado, ha señalado que el hispano-ecuatoriano abandona la disciplina verdiblanca después de nueve años.

Jeremy ha escalado todos los niveles de la cantera hasta el primer equipo del Racing, que le ha deseado "toda la suerte que se merece" en sus próximos retos y le ha abierto la puerta por si en algún momento desea volver a Santander.

"¡Gracias, Jeremy, estamos muy orgullosos de tu progresión y de cómo has defendido nuestro escudo todos estos años! El Sardinero siempre será tu casa", ha concluido.

A sus 20 años, Jeremy ha anotado ocho goles en lo que va de temporada en LaLiga Hypermotion, dos menos que los pichichis de la categoría: Sergio Arribas (Almería) y Asier Villalibre (Racing). EFE

