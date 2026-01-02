Corte de Pakistán condena a cadena perpetua a periodistas por protestas a favor de Khan

Islamabad, 2 ene (EFE).- Un tribunal antiterrorista de Pakistán condenó este viernes a cadena perpetua a siete comunicadores acusados de "terrorismo digital" en casos relacionados con las protestas de mayo de 2023 a favor del ex primer ministro y entonces líder opositor Imran Khan, hoy encarcelado.

El Tribunal Antiterrorista (ATC) condenó a cuatro periodistas y a tres comentaristas activos en la red social YouTube y oficiales retirados del Ejército de Pakistán, según anunció el juez de la corte Tahir Sipra en un veredicto reservado.

Cada uno de los siete condenados fue sentenciado a dos cadenas perpetuas por "terrorismo digital" en el marco de las protestas del 9 de mayo de 2023 en este país, que tuvieron lugar tras la detención del ex primer ministro Khan, que posteriormente fue liberado aunque volvió a entrar en la cárcel meses después, en agosto, por un caso de corrupción durante su etapa al frente de Pakistán.

Khan sigue preso, pero continúa siendo una figura preponderante en la oposición paquistaní.

Todos los condenados a cadena perpetua fueron juzgados 'in absentia', por lo que no se encuentran en Pakistán y sólo cumplirán la pena si son extraditados desde los países donde viven exiliados, mayoritariamente Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

El tribunal también impuso multas a los periodistas y comentaristas acusados.

En julio de 2023, un portavoz del Ejército de Pakistán, el teniente general Ahmed Sharif, utilizó el término "terroristas digitales" para describir a quienes critican al ejército y a sus líderes mediante noticias falsas.

"Estos terroristas llevan a cabo ataques basados en noticias falsas para debilitar la relación entre el ejército y sus líderes y entre el ejército y la población", dijo Sharif.

Amnistía Internacional y Reporteros sin Frontera han mostrados su preocupación por el registro de casos contra periodistas en Pakistán

Tras las protestas del 9 de mayo, miles de simpatizantes del partido de Khan, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), fueron detenidos, y cientos fueron acusados en virtud de leyes antiterroristas y juzgados por tribunales militares. EFE