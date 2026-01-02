Agencias

Cordialidad entre Manolo González y Flick en el encuentro de técnicos antes del derbi

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 2 ene (EFE).- El tradicional encuentro de técnicos de este viernes antes del derbi en el RCDE Stadium, este sábado a las 21:00 horas, transcurrió con cordialidad y respeto entre el entrenador blanquiazul, Manolo González, y el azulgrana, Hansi Flick.

Los dos entrenadores caminaron desde el túnel de vestuarios hacia el césped del estadio periquito y posaron, durante unos minutos, para los fotógrafos y cámaras de los medios de comunicación con las respectivas camisetas de sus equipos.

Tanto Manolo González como Hansi Flick, en sus declaraciones previas al encuentro de técnicos, apostaron por el buen ambiente deportivo en el derbi. El Barcelona llega como líder de LaLiga y el Espanyol lo hace como quinto clasificado.

