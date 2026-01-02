Agencias

Carney participará en las negociaciones de paz para Ucrania en París

Toronto (Canadá), 2 ene (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este viernes que participará en las negociaciones de paz para Ucrania que se celebrarán en París los días 5 y 6 de enero.

Canadá señaló en un comunicado que en la reunión participarán los países que integran la llamada Coalición de Voluntarios, y que servirá para "acelerar los esfuerzos hacia una paz negociada" en el conflicto entre Rusia y Kiev, "apoyada por sólidas garantías de seguridad".

Carney declaró que Canadá está trabajando con sus aliados para conseguir una "paz justa y duradera" y que la Coalición de Voluntarios debe "disuadir y reforzar, con sólidas garantías de seguridad, y asegurando que Ucrania pueda reconstruirse, recuperarse y sentar las bases de una prosperidad auténtica".

La llamada Coalición de Voluntarios está formada por una treintena de países, en su inmensa mayoría europeos, aliados de Kiev.

El jueves, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó que el 6 de enero tendrá lugar en París una reunión de esta Coalición, junto con otros líderes europeos, para abordar las garantías de seguridad para la nación ucraniana ante un eventual acuerdo de paz en la guerra con Rusia. EFE

