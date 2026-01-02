Bolsonaro recibe el alta y vuelve a cumplir su pena de cárcel

El equipo médico encargado de la atención de Jair Bolsonaro autorizó el ingreso frecuente de personal sanitario y familiares para asistirlo y proporcionarle medicamentos y alimentos durante su reclusión, tras constatarse la persistencia de problemas de salud vinculados a crisis de hipo y secuelas de intervenciones abdominales previas. La situación médica de Bolsonaro, quien fue sometido durante los últimos días a una cirugía para corregir una hernia inguinal y a posteriores procedimientos para bloquear los nervios frénicos, resultó central en el reciente debate judicial sobre su situación penitenciaria. Tras estos episodios, el expresidente brasileño fue dado de alta este jueves y regresó bajo custodia policial a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión por liderar un intento de golpe de Estado, según consignó el medio Agencia Brasil.

El Tribunal Supremo de Brasil, por medio del juez Alexandre de Moraes, resolvió rechazar una petición de la defensa de Bolsonaro, quien había solicitado arresto domiciliario bajo argumentos humanitarios. El magistrado indicó en su resolución que "la defensa no ha presentado hechos sobrevenidos que pudieran disipar los motivos determinantes de la decisión de denegar la solicitud de arresto domiciliario humanitario dictada el 19 de diciembre de 2025", informó Agencia Brasil. De esta manera, Bolsonaro continuó privado de libertad en las instalaciones de la Policía Federal desde noviembre, fecha en la que fue trasladado allí en cumplimiento de la condena por su responsabilidad en los eventos que buscaron desplazar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre 2022 y 2023.

La salida del hospital donde se encontraba internado se produjo en un convoy formado por vehículos de la Policía Militar y autos negros sin distintivos, cerca de las 18:40 horas (22:40 hora peninsular española), detalló Agencia Brasil. El exmandatario había permanecido varios días bajo observación médica y recibió el alta hospitalaria tras someterse a tres intervenciones quirúrgicas. La autoridad judicial dispuso que el acceso del equipo médico y de un fisioterapeuta esté garantizado en sede policial para monitorear su estado de salud y supervisar el tratamiento necesario, incluyendo el suministro de alimentos preparados por sus familiares.

Los procedimientos médicos recientes estuvieron enfocados en tratar complicaciones que Bolsonaro experimenta de manera recurrente, entre ellas crisis persistentes de hipo atribuidas a secuelas de una puñalada sufrida en 2018, cuando era candidato presidencial. Desde entonces, el expresidente, de 70 años, ha enfrentado distintas intervenciones por problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, situaciones que la defensa presentó como argumentos para solicitar un régimen penitenciario menos restrictivo, una vez terminado el periodo hospitalario.

La jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal, conforme indicó el juez Alexandre de Moraes, estableció que las condiciones para una eventual concesión de arresto domiciliario no se encontraban en este caso, cuestionando la insuficiencia de los elementos nuevos aportados por los abogados de Bolsonaro para justificar la modificación de la medida cautelar, publicó Agencia Brasil. El fallo reiteró la decisión que el propio magistrado ya había adoptado dos semanas antes, cuando desestimó un pedido similar de los defensores del exgobernante.

La Agencia Brasil detalló que Jair Bolsonaro permanecerá bajo custodia en la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde la infraestructura ha sido adaptada para garantizar atención médica continua. El tribunal subrayó que no se han producido cambios significativos en la condición clínica ni en los riesgos procesales evaluados previamente, factores que consideró decisivos al resolver rechazar el cambio de modalidad de la prisión impuesta. De este modo, Bolsonaro sigue privado de libertad bajo supervisión judicial y médica, en el marco de la condena que enfrenta por liderar acciones consideradas atentatorias contra el orden constitucional durante su mandato.