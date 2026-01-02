Arabia Saudí ataca en Yemen a los separatistas respaldados por Emiratos Árabes Unidos

Saná, 2 de ene (EFE) - Aviones de guerra saudíes atacaron este viernes a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur (CTS), un grupo separatista respaldado por Emiratos Árabes Unidos, en la provincia oriental yemení de Hadramaut, informaron funcionarios del CTS y de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí.

Los ataques se produjeron tras un discurso televisado el viernes por la mañana del gobernador de Hadramaut, Salem al-Khanbashi, quien también cuenta con el respaldo de Arabia Saudí y que anunció el lanzamiento de una operación para retomar los cuarteles militares ocupados por los separatistas.

Los funcionarios indicaron que se lanzaron nuevos ataques aéreos contra las fuerzas del CTS que intentaban bloquear el avance de las Fuerzas Escudo de la Nación, respaldadas por Arabia Saudí, hacia posiciones militares capturadas por los separatistas cuando estos invadieron Hadramaut y la vecina provincia de Al-Mahra el mes pasado.

Más de 10 ataques aéreos impactaron contra la 37.ª Brigada, controlada por el STC, en la zona de Al-Khash'a, al norte de Hadramaut, según informaron las fuentes.

La televisión estatal yemení, Yemen TV, informó que las Fuerzas Escudo de la Nación avanzaban en el norte de Hadramaut, particularmente en zonas cercanas al desierto de Rub al-Jali, conocido por sus yacimientos y pozos petrolíferos de importancia estratégica. EFE