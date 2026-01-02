Agencias

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 2 ene (11.00 GMT)

Guardar

Madrid, 2 ene (EFE).-

Madrid.- Los Reyes Magos de Oriente llevan siglos acudiendo a Belén a adorar al Niño y entregarle sus presentes y aún así, sus figuras y viajes siguen rodeados de misterio e incógnitas como demuestra un paseo por los cuadros del Museo del Prado.

(foto) (vídeo)

Yanbu (Arabia Saudí).- El chef catalán Nandu Jubany y su copiloto Marc Solá ultimaron este viernes los preparativos en Yanbu (Arabia Saudí) para su participación en Rally Dakar 2026, que arranca este 3 de enero con el prólogo de 23 kilómetros.

(vídeo)

abm/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trump avisa al Gobierno de Irán de que "rescatará" a su población si "asesina a manifestantes" en las protestas

El mandatario estadounidense advirtió al régimen persa que responderá si fuerzas gubernamentales emplean violencia letal contra quienes reclaman mejores condiciones, tras los sangrientos disturbios por la creciente crisis social y económica en la nación asiática

Trump avisa al Gobierno de

Llega a las Islas Canarias la primera barcaza de 2026, con 144 migrantes a bordo

Infobae

Un cura colombiano es apuñalado en Italia por un hombre con problemas psiquiátricos

Infobae

El uruguayo Thiago Borbas refuerza el ataque del Real Oviedo

El club español suma a su plantilla al joven futbolista sudamericano, quien llega cedido desde Brasil tras un acuerdo con el Red Bull Bragantino, con opción de compra y la experiencia de haber sido internacional uruguayo

El uruguayo Thiago Borbas refuerza

Venus Williams jugará a sus 45 años el Abierto de Australia tras recibir una 'wildcard'

A sus 45 años, la legendaria jugadora estadounidense volverá a Melbourne tras cinco temporadas de ausencia, marcando un nuevo hito de longevidad en el deporte al disputar el primer torneo de Grand Slam del calendario en Australia

Venus Williams jugará a sus