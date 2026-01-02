Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 2 ene (11.00 GMT)

Madrid, 2 ene (EFE).-

Madrid.- Los Reyes Magos de Oriente llevan siglos acudiendo a Belén a adorar al Niño y entregarle sus presentes y aún así, sus figuras y viajes siguen rodeados de misterio e incógnitas como demuestra un paseo por los cuadros del Museo del Prado.

(foto) (vídeo)

Yanbu (Arabia Saudí).- El chef catalán Nandu Jubany y su copiloto Marc Solá ultimaron este viernes los preparativos en Yanbu (Arabia Saudí) para su participación en Rally Dakar 2026, que arranca este 3 de enero con el prólogo de 23 kilómetros.

(vídeo)

abm/EFE

