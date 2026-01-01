(Previa) Rayo y Getafe buscan la senda buena en el derbi

La cercanía del Rayo Vallecano y el Getafe con los puestos de descenso en la clasificación de LaLiga EA Sports y la necesidad de rehacerse tras derrotas contundentes marcan el contexto en el que ambos clubes pondrán en juego mucho más que tres puntos en el Estadio de Vallecas. Según reportó Europa Press, los dos equipos llegan al derbi madrileño de este viernes en la jornada 18 con el objetivo prioritario de cortar sus respectivas rachas negativas y alejarse de la zona peligrosa de la tabla en el inicio del nuevo año futbolístico.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, tanto el conjunto franjirrojo dirigido por Iñigo Pérez como el azulón entrenado por José Bordalás afrontaron el parón navideño después de recibir sendas goleadas, lo que agravó una crisis de resultados que se alarga desde hace varias semanas. El Rayo Vallecano cayó por 4-0 frente al Elche, alargando su mala racha en el campeonato, mientras que el Getafe sufrió idéntico marcador adverso ante el Betis, resultado que ahondó su trayectoria descendente en la competición.

Europa Press detalló que, más allá del deseo de revancha propio de un derbi y de revertir la imagen tras sus últimas actuaciones, ambos equipos buscan una victoria que les permita iniciar un nuevo ciclo tras el parón. Para el Rayo, la participación en la Conference League y la clasificación a los octavos de final han significado una mayor carga física y una plantilla al límite, lo que ha desembocado en un rendimiento irregular en la Liga, en la que ocupa una plaza apenas tres puntos por encima del descenso. En el caso del Getafe, la reciente eliminación en la Copa del Rey y los problemas generados por una plantilla corta —que rindió por encima de lo previsto en las primeras jornadas— han reducido su margen de error: los azulones suman 20 puntos, solo dos más que el Rayo, quienes tienen 18.

Según publicó Europa Press, ambos conjuntos valoran movimientos en el mercado de invierno para fortalecer sus plantillas y mejorar sus opciones de cara a la fase crucial de la temporada. El derbi se presenta como una oportunidad para obtener un golpe moral importante y dejar atrás la inercia negativa. El Rayo Vallecano llega al encuentro con la duda de Jorge de Frutos y el regreso de Randy Nteka como principales novedades en su convocatoria. El equipo no logra una victoria liguera desde hace siete jornadas, hecho que añade urgencia al deseo de sumar los tres puntos ante su afición.

Por parte del Getafe, la situación también es compleja. A las cinco derrotas en sus últimos seis partidos, el grupo dirigido por Bordalás debe añadir la lesión reciente de Borja Mayoral, uno de sus futbolistas más destacados, lo que supone una baja sensible para el ataque azulón. A este contexto se suma otro dato relevante: el Getafe no vence al Rayo en Liga desde la campaña 2018/19, una racha adversa que constituye un reto adicional para los visitantes en Vallecas, según consignó Europa Press.

Europa Press también indicó que tanto la situación anímica como la presión resultan factores determinantes en la preparación y desarrollo del derbi. La victoria tendría un impacto inmediato en la clasificación y en la confianza de la plantilla que logre los tres puntos, permitiéndole mirar con mayor tranquilidad los compromisos posteriores mientras el derrotado quedaría más expuesto en la lucha por la permanencia.

El encuentro se enmarcará como el reinicio de la temporada después del parón festivo, un momento en que ambos clubes pretenden transformar sus estadísticas y sensaciones negativas, y en el que cada error puede aumentar el nerviosismo tanto en el campo como en la grada. Según la información de Europa Press, tanto los seguidores como los propios directivos de ambas entidades están atentos a las decisiones deportivas y administrativas, incluidos posibles refuerzos, como variables clave para el desarrollo de la campaña. Con todo, ambos conjuntos afrontan el derbi con la urgencia de sumar, revertir sus dinámicas adversas y alejar la amenaza de los puestos de descenso.