Moscú pide a Washington que deje marchar a petrolero que se dirigía a Venezuela, según NYT

Luego de que el Bella 1 esquivó una orden de abordaje en el Caribe y desplegó una bandera rusa en su casco, la situación escaló a un punto diplomático relevante: el gobierno ruso exigió formalmente a Estados Unidos que finalice su persecución sobre ese petrolero, incidente que, según publicó The New York Times, amenaza con profundizar la confrontación entre ambos países sobre la política estadounidense en torno a Venezuela.

De acuerdo con información de The New York Times citada por la agencia EFE, Moscú envió el miércoles solicitudes oficiales tanto al Departamento de Estado como al Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, expresando su demanda de que las autoridades norteamericanas cesen sus intentos de interceptar el Bella 1 en aguas del Atlántico. Las gestiones diplomáticas rusas resaltaron la inquietud del Kremlin por la creciente presión aplicada por Washington, en el marco de las sanciones y la campaña que busca debilitar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

El medio The New York Times detalló que el conflicto comenzó el 21 de diciembre, cuando la Guardia Costera de Estados Unidos intentó abordar el Bella 1 en el Caribe, invocando una orden de incautación. Ese día, el petrolero se dirigía hacia Venezuela con el objetivo de cargar crudo. Este operativo respondió a recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien había anunciado la incautación de embarcaciones identificadas transportando petróleo venezolano, acusando a Caracas de apoderarse de activos petroleros pertenecientes a compañías de Estados Unidos.

La tripulación del Bella 1, según relató The New York Times, rechazó las órdenes de las fuerzas estadounidenses y alteró su rumbo, situación que obligó a la Guardia Costera a proseguir la persecución del barco por aguas internacionales. Durante la maniobra de evasión, se reportó que el buque navegaba aparentemente sin bandera hasta que, ya en curso de huida, sus tripulantes pintaron sobre el casco los colores y el emblema de la Federación Rusa, acto seguido se comunicaron por radio con autoridades estadounidenses para identificarse oficialmente como un petrolero con bandera rusa.

Este incidente se suma a una escalada de acciones por parte de Washington. EFE publicó que, en diciembre, autoridades estadounidenses concretaron la incautación de dos petroleros más en la región del Caribe: el Skipper y el Centuries, ambos señalados por transportar cargamento de crudo venezolano en contravención de las sanciones vigentes. La presión sobre Venezuela forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump, cuyo objetivo declarado es acelerar la salida del presidente Maduro al que las autoridades estadounidenses asocian con el denominado Cartel de los Soles, supuesto grupo criminal relacionado con narcotráfico.

La presencia militar estadounidense en el Caribe, de acuerdo con EFE, ha aumentado desde el verano bajo el argumento de operar contra el tráfico de narcóticos procedente de Colombia y Venezuela. No obstante, estas operaciones se desarrollan en paralelo con los llamados a reforzar el aislamiento internacional del ejecutivo venezolano y con medidas punitivas directas contra empresas y barcos extranjeros involucrados en el comercio petrolero con Caracas.

Por otro lado, el pedido diplomático ruso no solo agrega tensión al litigio por el control y destino del Bella 1, sino que también, según contextualiza EFE, puede complicar el tablero diplomático más amplio en el que Estados Unidos y Rusia negocian cuestiones relacionadas con la situación en Ucrania. Donald Trump actúa como mediador en diálogos destinados a acercar posiciones entre Moscú y Kiev, contexto en el que la confrontación por incidentes marítimos puede entorpecer las posibilidades de entendimiento.

El episodio del Bella 1 expone el alcance global del enfrentamiento entre Washington y Moscú en torno a la política de sanciones vinculada al gobierno de Maduro y evidencia el uso creciente de canales diplomáticos para contrarrestar acciones de seguridad y medidas económicas impuestas por Estados Unidos. Según las fuentes citadas por The New York Times, la intervención rusa forma parte de una línea de defensa para proteger a empresas y embarcaciones que se consideran injustamente sujetas a las restricciones estadounidenses, en especial en operaciones relacionadas con países aliados o socios estratégicos como Venezuela.

El conflicto continúa abierto mientras el Bella 1 permanece en aguas del Atlántico. La reacción rusa y la respuesta que adopten las autoridades estadounidenses podrían influir de forma significativa no solo en la disputa bilateral relacionada con Venezuela, sino también en el clima general de las relaciones internacionales en temas de sanciones, comercio petrolero y seguridad marítima en el Caribe y el Atlántico.