Irene Rosales se pronuncia sobre la felicidad de Kiko Rivera y Lola García

Irene expresa satisfacción por la nueva pareja de Kiko y destaca el trato afectuoso que Lola demuestra hacia las hijas de ambos, asegurando que mantienen una buena relación por el bienestar de las pequeñas y que hay cordialidad entre todos

Las muestras de amabilidad y consideración de Lola García hacia las hijas de Kiko Rivera e Irene Rosales se han convertido en un factor relevante en la dinámica familiar de la expareja, que prioriza el bienestar de las pequeñas Ana y Carlota. Según informó Europa Press, Irene Rosales ha valorado públicamente la actitud de Lola y la integración de las nuevas parejas dentro de sus rutinas familiares, subrayando que la cordialidad y la comunicación se mantienen para favorecer el desarrollo de las menores.

Luego de cerrar una etapa de 11 años junto al DJ Kiko Rivera, Irene Rosales ha manifestado con claridad que su antigua relación pertenece al pasado y que se siente ilusionada junto a Guillermo, su actual pareja. Europa Press publicó que, en una reciente aparición ante las cámaras, la excolaboradora televisiva transmitió sus buenos deseos hacia Kiko por la relación que mantiene actualmente con Lola García. Al ser consultada sobre este nuevo vínculo, Irene respondió: "Todas las cosas bonitas, vamos, me alegro enormemente", según consignó el medio.

Durante la interacción con la prensa, Irene Rosales también se refirió al trato recibido por Ana y Carlota, hijas que comparte con Kiko Rivera, en el entorno de la nueva pareja de su exmarido. "Claro, es que es lo normal. Es que es lo normal", comentó Rosales, agradeciendo la actitud afectuosa y atenta de Lola García hacia las niñas, según detalló Europa Press.

La historia de amor entre Kiko Rivera y Lola García tomó por sorpresa a muchos, pero no a Irene Rosales, quien reconoció que, dada su condición de madre y su pasado como pareja de Kiko, la noticia no resultó inesperada. "Yo soy la madre de mis hijas. O sea, he sido la pareja de él y claro. Tenemos muy buena comunicación, así que todo perfecto", expresó Irene Rosales, de acuerdo con lo difundido por Europa Press.

Tras la separación, tanto Kiko Rivera como Irene Rosales optaron por exponer sus posturas televisivamente. A pesar de la atención mediática y de la novedad que supuso la noticia, la expareja logró forjar una relación basada en el entendimiento y la prioridad compartida del bienestar de sus hijas, informó Europa Press. El medio también indicó que esa cordialidad se extiende a los actuales compañeros sentimentales de ambos, quienes han sido incluidos en los planes familiares.

El manejo público y personal del proceso de separación entre Irene Rosales y Kiko Rivera se ha enfocado en la estabilidad y tranquilidad de Ana y Carlota. Europa Press destacó que el nivel de comunicación y el respeto entre las partes ha facilitado una convivencia armónica y una interacción fluida entre todos los adultos involucrados, consolidando así un entorno familiar en el que las necesidades de las niñas ocupan el primer lugar.

