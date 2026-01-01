Guterres condena la decisión israelí de prohibir dar electricidad y agua a instalaciones de la UNRWA

Guterres ha puesto énfasis en que las instalaciones y propiedades de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) son inviolables, recordando tanto la protección jurídica que otorga la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas como la opinión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitida el 22 de octubre. Esta referencia surge tras la reciente aprobación en el Parlamento israelí de una legislación que prohíbe la provisión de electricidad y agua a las instalaciones de la UNRWA en territorio israelí, un acto que el secretario general de la ONU condenó públicamente y al que atribuyó consecuencias graves para la entrega de servicios esenciales a la población palestina, reportó Europa Press.

Según detalló el portavoz de António Guterres, Stéphane Dujarric, las reformas legales ratificadas el 29 de diciembre de 2025 en la Knesset se enmarcan en las llamadas enmiendas a la Ley de Cese de Operaciones de la UNRWA. Dujarric transmitió, a través de un comunicado oficial citado por Europa Press, que estas modificaciones buscan complicar aún más el trabajo de la agencia dentro del mandato internacional que la respalda. El comunicado recalca que la decisión israelí contradice la normativa internacional sobre el estatus y los privilegios de las Naciones Unidas y solicitó su revocación inmediata.

La ONU ha sostenido que la UNRWA constituye una parte esencial de la estructura de la organización, lo que implica que tanto la agencia como sus oficinas, recursos y empleados disfrutan de la protección legal internacional. Según consignó Europa Press, este punto ha sido reiterado ante las recientes acciones israelíes que no sólo afectan el suministro de recursos básicos, sino que también impactan el acceso, el funcionamiento y la integridad de las instalaciones humanitarias. La Corte Internacional de Justicia reafirmó la vigencia de dichas protecciones en un dictamen reciente.

Guterres recordó, según informó Europa Press, que la UNRWA desempeña una función esencial en la provisión de asistencia humanitaria a la población palestina, con presencia tanto en Gaza como en otras regiones. Destacó que la continuidad de las operaciones de la agencia en Gaza contribuye al cumplimiento de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, que respalda el plan de alto el fuego propuesto para la zona. La ONU considera que actividades como la distribución de alimentos, servicios médicos y educativos dependen de la viabilidad operativa que otorga el respeto a estas garantías.

La enmienda aprobada por la Knesset concede al gobierno de Israel la facultad de incautar, sin necesidad de abrir expedientes de carácter legal o administrativo, los inmuebles alquilados por la UNRWA en Jerusalén, utilizados por la agencia como oficinas. Europa Press especificó que esta medida representa un paso más en una serie de acciones emprendidas por Israel que buscan restringir la presencia y el trabajo de la agencia en su territorio.

La restricción del suministro de servicios esenciales se suma a episodios recientes, como el ingreso de agentes israelíes al complejo de la UNRWA en Jerusalén Este durante diciembre y la sustitución de la bandera de Naciones Unidas por la de Israel, así como al cierre, en mayo de 2025, de las escuelas que la agencia mantenía en ese sector de la ciudad, según detalló Europa Press. Estas situaciones han sido interpretadas desde la ONU como parte de una campaña para debilitar el mandato y las operaciones de la UNRWA, comprometida con la atención directa a cientos de miles de refugiados y desplazados palestinos.

El comunicado del secretario general explicó que dicha normativa afecta de manera directa la protección y los derechos de la asistencia humanitaria bajo el amparo de compromisos internacionales previamente suscritos. Europa Press resaltó que la ONU pide la derogación inmediata de la ley para evitar un mayor deterioro de la situación de la población palestina que depende de la ayuda de la UNRWA, institución nacida del mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas para responder a las necesidades de los refugiados palestinos desde mediados del siglo XX.

El conflicto entre el gobierno israelí y la UNRWA ha sostenido una escalada en los últimos meses, no solo con la restricción en el suministro de servicios básicos, sino también por el incremento en las trabas para renovar permisos de operación y el acceso a sus instalaciones por parte del personal humanitario. Europa Press recordó que estas medidas se enmarcan en una coyuntura de tensiones políticas que repercuten en la prestación de servicios esenciales para la vida cotidiana de miles de palestinos, cuyo acceso a educación, sanidad y suministros básicos depende, en buena parte, de la operación estable de la agencia de la ONU.